Elisa Profumi compie 103 anni: Castelnuovo di Assisi in festa (foto)

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 103 anni della signora Elisa Profumi).

Grande festa a Castelnuovo di Assisi dove Elisa Profumi ha tagliato il traguardo dei 103 anni di vita. La signora Elisa vive nella casa di famiglia a Castelnuovo di Assisi con il figlio Francesco e ha due nipoti a lei molto cari, Nicoletta e Luca.

Dopo la grande festa per il traguardo dei 100 anni nel 2019, Elisa Profumi ha festeggiato oggi sabato 19 novembre 2022 un nuovo compleanno in famiglia. Un traguardo importante per questa signora, che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al bene per gli altri, al lavoro nei campi che ha sempre coltivato con amore. Sei fratelli in tutto, quattro femmine e due maschi. “Elisa è da sempre una donna dedita alla famiglia – raccontano figli e parenti – che ha donato tanto amore agli altri in tutta la sua vita”.

Alla festa per i 103 anni di Elisa Profumi anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore Veronica Cavallucci. Alla signora Elisa anche gli auguri di tutto il gruppo editoriale Assisi News, con i siti Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social.

© Riproduzione riservata