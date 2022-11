Incidente nella notte a Santa Maria degli Angeli, cinque i feriti

Tutti trasferiti in ospedale per accertamenti, sul posto forze dell’ordine e sanitari del 118

Brutto incidente a Santa Maria degli Angeli in nottata. Lo scontro intorno alle 2 della notte fra sabato 19 e domenica 20 novembre. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone.

Sul posto le forze dell’ordine e mezzi del 118, con il personale sanitario. La dinamica non è chiara.

L’incidente è avvenuto al sottopassaggio ferroviario. Cinque le persone in ospedale per accertamenti: uno in codice giallo e quattro in codice verde tutte all’ospedale di Assisi, di cui uno trasferito in seguito a Perugia per maggiori accertamenti.

