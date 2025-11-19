Elisa Profumi compie 106 anni, è grande festa a Castelnuovo di Assisi (foto)

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 106 anni della signora Elisa Profumi).

Grande festa oggi, 19 novembre 2025, a Castelnuovo di Assisi: Elisa Profumi, classe 1919, spegne la straordinaria cifra di 106 candeline. Le persone a lei care hanno voluto celebrarla con un momento speciale, circondandola di affetto e riconoscenza. La signora Elisa vive ancora nella casa di famiglia, nella frazione assisana, insieme al figlio Francesco e ai due amatissimi nipoti, Nicoletta e Luca.

Dopo il traguardo del secolo di vita raggiunto nel 2019, festeggiato con un grande evento, oggi Elisa celebra un nuovo, importantissimo capitolo della sua lunga storia.

La sua è stata – ed è ancora – una vita dedicata alla famiglia, al bene degli altri e al lavoro nei campi, portato avanti con instancabile passione. Elisa Profumi è considerata da tutti un esempio di longevità e un simbolo di valori autentici, educazione e amore.

“Elisa è sempre stata una donna completamente dedita alla famiglia – raccontano figli e parenti – capace di donare amore a chiunque le fosse accanto. Innamorata dei valori, dei figli e dei nipoti, una donna semplice e genuina. Oggi la festeggiamo di nuovo con grande gioia”. Alla signora Elisa arrivano anche gli auguri del gruppo editoriale Assisi News, con le testate Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social.

