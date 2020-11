Emilia Perugini compie 101 anni: grande festa a Rivotorto di Assisi (foto)

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni della signora Emilia Perugini).

Ancora un compleanno ad Assisi per festeggiare 101 anni di età. Ancora una donna. Grande festa a Rivotorto per Emilia Perugini in Fioroni che taglia il traguardo dei 101 anni di vita. Emilia, donna e mamma, una vita dedita alla famiglia e al lavoro, con un grande amore per i propri cari.

“Una delle sue raccomandazioni – racconta la nipote Fernanda Fioroni ad AssisiNews – è stata sempre quella di vivere nel presente, di contare su se stessi e di essere sempre pronti al peggio con i mezzi che si hanno a disposizione. Nessuno ti tira su dalle sabbie mobili se non sei tu stesso a volerlo. La vita – dice Fernanda Fioroni (il papà Emidio Fioroni è consigliere comunale, ndr), è difficile ma è così. Se non vuoi essere mangiato, mangia. Nutri te stesso di pensiero, di amore e di conoscenza, ma soprattutto di consapevolezza che se non aiuti tu te stesso Dio non ti aiuta. I gladiatoti sono fatti di questo. Il resto è aria e polvere”.

Emilia Perugini in Fioroni ha raggiunto questo traguardo straordinario, imprenditrice, donna e mamma in un periodo duro e difficile. A festeggiarla l’intera famiglia da cui da anni è un modello per il figlio, la nuora, le nipoti e i pronipoti, fieri di lei.

Emilia Perugini ha ricevuto la visita del sindaco di Assisi Stefania Proietti, accompagnato dall’assessore Massimo Paggi. Entrambi a nome dell’amministrazione “hanno voluto far arrivare gli auguri alla nonnina, circondata dall’affetto dei nipoti e dei parenti tutti. Con questo gesto un modo per essere vicini sempre ai nonni e alle nonne di Assisi, soprattutto in un momento così delicato e difficile per tutti”.

Ad Emilia Fioroni e alla famiglia, gli auguri della redazione di AssisiNews!