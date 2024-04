L’imitatrice Francesca Manzini ad Assisi: anche lei colpita dalla cavallina Love Pax

Da Striscia la Notizia ad Assisi fra i cavalli ed il paradiso terrestre di Sergio Carfagna. Love pax, la cavallina con il cuore in fronte di Sergio Carfagna, noto allevatore di cavalli da trotto di Assisi, ha ricevuto il 25 aprile una visita eccellente. Francesca Manzini, attrice imitatrice e conduttrice radiofonica (suo il deepfake di Mara Venier a Striscia La Notizia), recentemente vista alla conduzione proprio del tg satirico di Canale 5 con Gerry Scotti, non ha resistito alla tentazione di accarezzarla ed ammirarla in tutta la sua bellezza accanto agli altri cavalli in libertà nel verde dell’ allevamento di Sergio Carfagna.

“È stata una vera e piacevole sorpresa”, ha detto Carfagna soddisfatto di tanta attenzione, “ho accompagnato Francesca Manzini nel prato accanto ai cavalli e lei è rimasta colpita dalla cavallina Love Pax che è diventata la vera mascotte del nostro allevamento. “Una visita eccellente che ci onora e ci spinge ad andare avanti con il duro lavoro di ogni giorno pur fra mille difficoltà. Grazie delle belle parole che Francesca ha speso per noi per i cavalli e Love Pax”. Le immagini della visita all’allenamento di Sergio Carfagna e le carezze a Love Pax poi l’attrice le ha postate sul proprio profilo Instagram.

Francesca Manzini nel 2016 inizia la sua esperienza a RDS nel programma Tutti pazzi per RDS. Nel 2018 approda al cinema nei panni di Adriana del film Benedetta follia di Carlo Verdone e nello stesso anno partecipa come imitatrice a Mai dire Talk su Italia 1, dove si fa apprezzare con le imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e tanti altri personaggi dello spettacolo. Tanti i programmi cui ha partecipato, la consacrazione arriva con un irriverente e divertente deepfake di Mara Venier a Striscia la notizia, il primo programma ad aver portato sul piccolo schermo questa innovativa tecnologia, esperienza in seguito alla quale è arrivato anche il ruolo di conduttrice del tg satirico.

