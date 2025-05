Il Monte Subasio protagonista in quattro puntate della trasmissione Geo

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scrivere a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio al Monte Subasio protagonista in tv).

Il Monte Subasio protagonista di Geo, storica trasmissione televisiva in onda su Rai 3, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Nell’ambito di quattro puntate dedicate a temi fra natura e cultura – in onda tra il 15 e il 29 maggio prossimi, fra le ore 16.30 e le 18.00 – verranno mostrate bellezze, risorse, peculiarità, flora e fauna della montagna alle cui pendici sorge Assisi, attraverso mini documentari girati sul versante assisano del monte. Il professor Francesco Petretti, storico naturalista di Geo, è andato alla scoperta del territorio con riprese tra prati, boschi, pascoli, cime sommitali, stazzi e mortari, per la regia di Federica Annibali e il montaggio di Antonia Fazzini.

La prima uscita, intitolata “Asini del Subasio” è prevista domani, 15 maggio, ed è dedicata agli animali che vivono sul Subasio, in piena armonia con l’ambiente che li circonda. Il 20 maggio “Nel cuore verde dell’Umbria”, sulle magnifiche viste dalla cima del monte Subasio, tanto caro a San Francesco. Il 26 maggio “Il Guerriero del Subasio” sulla preziosa flora tipica dei prati sommitali, come orchidee, dactiloriza sambucina, anemoni e pentolini, ma anche su importanti ritrovamenti archeologici come i Bronzetti di San Rufino. Il 29 maggio tocca a “L’allodola e il cuculo”, sugli uccelli che sorvolano e popolano il magico monte Subasio e sul grande interesse naturalistico dell’area.

© Riproduzione riservata