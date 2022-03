Marsilio Alessandretti festeggia 101 anni: super compleanno per il nonno di Viole

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni del Signor Marsilio Alessandretti).

È stata festa grande a Viole per i centouno anni di Marsilio Alessandretti, già festeggiato l’anno scorso con una messa nella chiesa parrocchiale officiata da don Cesare Provenzi cui hanno partecipato i familiari e i conoscenti.

Marsilio Alessadretti è figura nota: ha gestito per anni vendita e riparazioni di bici e motorini, oltre al distributore di carburante. Una ‘istituzione’ per almeno tre generazioni che da lui e con lui hanno riparato la bici o il motorino, si sono riforniti di miscela o hanno chiesto un consiglio o scambiato una battuta, sentendosi sempre accolti.

Anche il sindaco Proietti ha inviato i suoi auguri: “Marsilio Alessandretti ha spento le 101 candeline. Un super compleanno per il nostro concittadino, storico gestore del distributore di carburante della frazione di Viole dove ha lavorato per una vita anche nella adiacente officina per biciclette e moto. Circondato dall’affetto dei figli Francesco e Cesare e di tutti i parenti ha ricevuto anche gli auguri della Città di Assisi.”. Tanti i messaggi di auguri per il nonno centenario di Viole d’Assisi, anche sui social, dove tante persone hanno ricordato questo straordinario traguardo; agli auguri si unisce anche la redazione di Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social.

