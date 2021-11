Miss Mondo Umbria 2022, una concorrente assisana e una bastiola sul podio

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai piazzamenti di due giovani concorrenti ‘locali’ a Miss Mondo Umbria 2022).

E’ Sofia Monetti a vincere la prima selezione di Miss Mondo Umbria 2022, che si è tenuta venerdì sera (26 novembre) al centro intrattenimento Gherlinda di Corciano. La 25enne, nata in Argentina ma residente nelle Marche, in questi anni vive a Perugia per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionale e vivere accanto ai nonni perugini. Al secondo posto si è classificata Lavinia Suvieri di Assisi mentre è giunta terza Greta Narcisi di Bastia Umbra.

La 9 ragazze in gara sono state valutate da una giuria di esperti composta dall’artista perugino Massimiliano Donnari, in arte Mamo, dal medico e chirurgo Carla Lancione, da Philip Martin’s, da Ketty Fiore, che si occuperà di tutta la parte hair di Miss Mondo, e dai giornalisti Lorenzo Lotito di Rete Sole e Massimo Sbardella di Tuttoggi.info. Tra gli ospiti la ex modella bulgara Ganka Avramova, Caterina D’Alessandro, Miss Mondo Umbria 2021, e Sara Alunni, finalista regionale 2021. Ha presentato Silvia Epi. (Nella foto da sx Narcisi, Monetti, Suvieri).

