Elezioni provinciali, il M5S sostiene la candidatura a presidente di Stefania Proietti

Il MoVimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni provinciali come deciso dal 74,8% dei votanti agli stati generali. “Come MoVimento umbro in provincia di Perugia, unitamente a tutte le forze progressiste, daremo convinto sostegno alla candidatura della sindaca di Assisi Stefania Proietti e dei nostri candidati in lista: David Fantauzzi, capogruppo nel comune di Foligno, e Laura Servi, consigliere nel comune di Bastia Umbra”.

Lo rende noto il consigliere regionale Thomas De Luca, parlando di “Una candidatura che risponde alla richiesta di cambiamento che con forza arriva dai cittadini. Un accordo agevolato dalle recenti elezioni amministrative dove come MoVimento 5 Stelle per la prima volta siamo diventati forza di governo all’interno di coalizioni in cui il percorso di dialogo e confronto interno tra alleati è costante e costruttivo”. Per Terni, dove non si è arrivati a un accordo, il M5S ha deciso di aderire alle liste progressiste e sostenere unicamente la candidatura dei nostri candidati in lista che saranno Cristiana Romani, consigliera del comune di Polino, e Federico Pasculli, capogruppo in consiglio comunale a Terni.

“Affermiamo altresì in maniera ufficiale – fa sapere De Luca – che alle elezioni provinciali non voteremo alcun candidato presidente. Candidature che una volta eletti porteranno ad un impegno basato sul volontariato in quanto totalmente a titolo gratuito, funzionale a mettere al centro del dibattito del consiglio provinciale i temi relativi alle infrastrutture, alla transizione ecologica, alla sostenibilità delle produzioni e del ciclo dei rifiuti fino alla questione di un nuovo assetto istituzionale. Questo non mette in discussione la nostra volontà di proseguire in un confronto leale ed unitario con tutte le forze del centrosinistra e civiche, anche quelle non presenti dentro le istituzioni, considerando che in questi anni tanto abbiamo lavorato ed investito reciprocamente con stima e lealtà per prepararci alle prossime sfide elettorali cercando di unire e mai di dividere. Certi che in futuro sarà interesse comune lavorare verso un vero rinnovamento”.

Foto in evidenza Wikipedia via Flickr | Francesco Gasparetti

© Riproduzione riservata