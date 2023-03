Muni, startup con base Assisi, inserita nella lista 100 under 30 di Forbes

C’è startup con base Assisi, inserita nella lista “100 under 30 di Forbes. Si tratta di MUNI, startup attiva nel settore dell’intrattenimento musicale, con il primo Music Total Game, che riconosce e premia i fan per la loro passione e crea nuovo valore per l’industria musicale. È proprio l’azienda ad annunciare che i suoi fondatori under 30 Matteo e Simone Gialletti e Lorenzo Flavi sono stati inseriti nella lista dei “100 under 30 di Forbes Italia 2023”, in quanto con la loro attività stanno influenzando positivamente il settore di appartenenza, ovvero quello della musica.

“Per il sesto anno consecutivo Forbes Italia premia il meglio dell’imprenditoria giovanile. Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove personalità divise in 20 categorie, insieme ai 600 di Forbes Us che, dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per la finanza e la musica, stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee. Ragazzi che, con il loro coraggio e intraprendenza, stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare e startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti ambiziosi”, comincia l’articolo di Forbes Italia dedicato agli under 30 il 9 marzo del 2023.

Matteo Gialletti, CEO e Co-founder di MUNI, ha dichiarato: “Ringraziamo Forbes Italia per aver selezionato MUNI come realtà influente nel mondo musicale italiano. Questo riconoscimento è dedicato a tutti i fan che hanno partecipato alle competition organizzate lo scorso anno nella nostra piattaforma, agli organizzatori dei festival nostri partner, ai fan club, ai nostri advisor e a tutti i ragazzi che fanno parte del nostro team. Ognuno di loro rappresenta l’innovazione, il coraggio e il valore che MUNI sta cercando di creare nel mondo dell’industria musicale, partendo da Luca Perini, nostro co-fondatore e CTO, non inserito in lista solo ed esclusivamente perché over 30.” MUNI sta lavorando per offrire ai fan una nuova e aggiornata versione della sua piattaforma che uscirà presto su tutti gli store. Con l’uscita della nuova app negli store getteremo le fondamenta di un percorso di apprendimento che è iniziato nel 2016 e oggi accelerato dalla dalle nascenti relazioni con i player dell’industria musicale ed il costante dialogo con i fan.”

“In qualità di azienda con base ad Assisi – conclude il comunicato stampa dell’azienda – MUNI è orgogliosa di poter costituire un esempio di intraprendenza della regione Umbria, la stessa dimostrata da Gloria Chiocci e Gaia Alaimo, inserite nella classifica Forbes 2022 con i progetti UXforKids & Teen e School of Work. A loro vanno i nostri sinceri complimenti.

