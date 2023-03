Gina Nottiani compie 102 anni. Grande festa a ‘Piazza Nova’ per la nonna ultra centenaria, circondata dall’amore di tutta la sua famiglia, dei suoi figli, nipoti e pronipoti. “Gina ricorda benissimo la sua ‘Piazza Nova’, gli amici e le famiglie, il Calendimaggio e tanti episodi e vicende di Assisi” – scrive il sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha fatto visita alla 102enne.

Gina Nottiani è stata festeggiata da tre generazioni: Serenella la figlia con Alfredo il genero, Mario il figlio, Tiziana la nuora, la nipote Barbara figlia di Serenella, i pronipoti Sofia e Greta, Gaia, Lorenzo e Beatrice. Sono arrivati anche gli auguri e l’abbraccio del figlio Alberto che vive in Germania.

“Oggi Gina, insieme ai suoi familiari che la circondano costantemente di affetto e ogni attenzione, per me e per tutti noi – continua il primo cittadino di Assisi – è stata un grande dono: i suoi 102 anni, il suo sorriso e la sua gioia di stare con i suoi cari, ci riempiono di speranza! Grazie Gina, grazie alle nostre nonne e ai nostri nonni di Assisi: ci regalate sempre la forza della vita e un sorriso di speranza!”.

Buon compleanno Nonna Gina da tutta la redazione di Assisi News!

