Turismo ad Assisi, partenza sprint e speranzosa (foto-video)

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci via Facebook a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio alla ripartenza del turismo ad Assisi, un “ponte” che sembra di buon auspicio per il futuro).

Il turismo ad Assisi riparte nel segno della speranza. Le immagini nella gallery in basso sono eloquenti, la città è riaperta e piena di turisti, persone vogliose di tornare a un minimo di normalità. (Continua dopo il video)

Diversi gli alberghi che hanno registrato il tutto esaurito, molte le attività come bar e ristoranti che hanno riaperto per accogliere i turisti, ottenendo un buon riscontro. In piazza del Comune sabato mattina c’era anche il sindaco Stefania Proietti, per prima sorpresa da questa ripartenza frizzante del turismo ad Assisi: “Questa mattina rivediamo Assisi nelle immagini che le sono proprie. Non ci aspettavamo questa presenza di tante persone. Abbiamo riaperto lo Iat e la Rocca maggiore, tirata a lucido anche per le riprese di Ulisse di Alberto Angela. Ci aspettiamo che questi giorni la nostra Assisi riparta, c’è una bella atmosfera, una bella sensazione positiva, di speranza“, la breve dichiarazione della prima cittadina ad AssisiNews.

Ricordiamo che l’ufficio Informazioni accoglienza turistica (Iat) di piazza del Comune e la Rocca Maggiore di Assisi riaprono al pubblico dalle ore 10 alle ore 17, tutti i giorni. Per quanto riguarda la Rocca, la prenotazione è obbligatoria di sabato e domenica, da effettuarsi almeno il giorno prima presso l’ufficio turismo allo 075/8138680 o via mail a [email protected] (dalle 10 alle 17). Negli altri giorni l’ingresso è consentito anche senza prenotazione. Verranno rispettate tutte le norme anti Covid previste in materia di distanziamento, obbligo della mascherina, disinfezione mani, identificazione utenti e ingressi contingentati.

Foto: Mauro Berti / Redazione AssisiNews

© Riproduzione riservata