Ripartenza del turismo, primi segnali per Assisi e l’Umbria (foto)

Primi timidi segnali di una ripartenza del turismo, ad Assisi e in Umbria. Dopo che già qualcuno si era visto durante la settimana, questo mini ponte del primo maggio sembra dare una qualche speranza. Gli alberghi e i b&b, così come gli agriturismi, hanno ricevuto qualche prenotazione. Lontani i fasti del tutto esaurito del passato, ma, come detto, una stilla di speranza. Per il turismo soprattutto italiano, ovviamente. A frenare quello straniero è l’ordinanza del ministero della Salute prorogata fino al 15 maggio. Essa prevede, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Quarantena che sale a 10 giorni per chi arriva dai paesi extra Ue.

L’Italia, soprattutto per quanto riguarda il turismo balneare, deve poi guardarsi dalla concorrenza agguerrita di Spagna e Grecia. In particolare quest’ultima si è mossa da tempo, tanto da prevedere che tra aprile e maggio gli abitanti di 69 isole (tra le più piccole) siano tutti vaccinati così da creare delle zone turistiche sicure.

Sul fronte della ripartenza del turismo, da segnalare che l’ufficio Informazioni accoglienza turistica (Iat) di piazza del Comune e la Rocca Maggiore di Assisi riaprono al pubblico dalle ore 10 alle ore 17, tutti i giorni. Per quanto riguarda la Rocca, la prenotazione è obbligatoria di sabato e domenica, da effettuarsi almeno il giorno prima presso l’ufficio turismo allo 075/8138680 o via mail a [email protected] (dalle 10 alle 17). Negli altri giorni l’ingresso è consentito anche senza prenotazione. Verranno rispettate tutte le norme anti Covid previste in materia di distanziamento, obbligo della mascherina, disinfezione mani, identificazione utenti e ingressi contingentati

Intanto oggi pomeriggio i taxi di Assisi hanno dato vita alla tradizionale benedizione. I tassisti sono stati benedetti in Piazza San Francesco, per dare un segnale importante di ripartenza del turismo. Una tradizione tornata nel 2020 dopo 40 anni, e che si è ripetuta anche quest’anno. La cerimonia ha rispettato le regole di distanziamento ed è avvenuta con l’utilizzo delle mascherine. (Articolo in aggiornamento)

