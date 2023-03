Un’altra centenaria ad Assisi, tanti auguri nonna Emma Mariani!

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni di Emma Mariani).

Un’altra nonna centenaria ad Assisi, la signora Emma Mariani. “È stato davvero emozionante tornare ieri a casa di Emma Mariani, una delle nostre nonne più longeve, in occasione del suo 101esimo compleanno!”, le parole del sindaco Stefania Proietti su Facebook.

“Emma, nata a Viole, vive da 50 anni insieme alla sorella Gilda a Capodacqua ed è circondata ogni giorno dall’amore e dalle attenzioni di tutta la sua famiglia. E per le 101 candeline è stata festeggiata con gioia da ben tre generazioni: la sorella Gilda, Rita (con il marito Valter) e Luca Bocchini, figli di Gilda e nipoti di Emma, i pronipoti Lorenzo e Sara (figli di Rita e Valter Brilli). Un momento davvero toccante perché abbiamo ricordato insieme il compleanno di 100 anni di Emma Mariani, quando ancora indossavamo le mascherine e non ci si poteva abbracciare come ora! Emma, come le nostre centenarie, è una nonna davvero speciale, con i ricordi vivi della sua infanzia, della guerra mondiale, del lavoro: ci ha raccontato con il sorriso una vita illuminata dall’amore della famiglia, dall’affetto delle sue sorelle e fratelli (altri 7 figli oltre a lei) vissuta con gioia all’insegna dei valori della semplicità, della famiglia e dell’amicizia. Auguri di buon compleanno carissima Emma, esempio di bontà e dolcezza, grazie a tutta la famiglia Marani, Bocchini e Brilli per averci accolto in famiglia ed abbracciato come dei figli!”

