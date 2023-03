Marco Tarquinio e Marco Zubboli premiati a Santa Margherita Ligure

C’erano anche gli assisani Massimo Zubboli e Marco Tarquinio tra i premiati della 45ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” svoltosi lo scorso ottobre e con uno speciale a novembre.

La commissione esaminatrice ha proceduto nei mesi a un lungo e approfondito esame di lettura e selezione delle opere pervenute da parte di 794 partecipanti da tutta Italia. Come detto il Premio Speciale quale “poeta del mare” va Massimo Zubboli di Assisi, che ha navigato come Ufficiale dello S.M. a bordo di navi della Marina Mercantile e da sempre impegnato in opere che raccontano il pianeta blu. Secondo quanto riportato dallo scrittore

Domenica 27 novembre, nell’ambito del Premio Letterario Internazionale “S. Margherita Ligure-Franco Delpino”, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, anche presidente dell’Ente Calendimaggio, è stato ospite della “Tigulliana” e riceverà il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per la Pace nel prestigioso Salone degli Stucchi di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Marco Tarquinio sta portando avanti con serietà e professionalità il suo impegno da giornalista libero che lotta per la Pace. Il premio vuol essere il riconoscimento anche a un quotidiano che, in un periodo di crisi come l’attuale, continua a crescere mantenendo il risultato del quinto posto tra i quotidiani più venduti in Italia.

