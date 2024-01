Vera Galli compie 101 anni, festa grande a Palazzo di Assisi (foto)

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni della signora Vera Galli, residente a Palazzo di Assisi che ha festeggiato 100 anni).

Ancora un nonno ultracentenario nel comune di Assisi: stavolta tocca alla frazione di Palazzo, con nonna Vera Galli che ha compiuto 101 anni. La signora Galli è nata a nata a Palazzo il 23-01-1923 e da sempre una cittadina palazzana. Nel 1946 Vera si sposa nella chiesa di Tordibetto con il compianto Ferdinando Pompili, con lui ha costruito la sua famiglia.

E ora, come da auguri del sindaco Stefania Proietti su Facebook, “Tutta la famiglia le si è stretta intorno anche per questo straordinario traguardo, dopo la grande festa dello scorso anno. Per tutta la vita Vera, dal 1946 sposata con Ferdinando, si è presa cura della sua famiglia, prima delle figlie Sidonia e Fiorella e poi dei nipoti Giacomo Matteo e Francesco. Circondata dall’affetto dei suoi cari, le foglie Sidonia e Fiorella, i nipoti Giacomo, Matteo e Francesco e la amatissima pronipote Bianca, nonna Vera, con il rosario in mano, ha voluto pregare insieme a noi che siamo andati a festeggiarla. A nonna Vera e alla sua famiglia i più cari auguri di buon compleanno da tutta la nostra comunità e da tutta la Città di Assisi”. Alla signora anche tutti gli auguri del nostro gruppo editoriale.

