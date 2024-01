Emmipiacevavivere il 4 febbraio agli Instabili in ‘trasferta’

Febbraio porta un nuovo spettacolo della stagione 2023-2024 del Piccolo Teatro degli Instabili: si tratta di Emmipiacevivere, in trasferta a Palazzo Bartocci Fontana il 4 febbraio alle 17.

Emmipiacevavivere è un testo originale e inedito, scritto di getto nel 2017, a seguito di un fatto di cronaca. Uno di quei fatti in cui la realtà, si dice, sconvolge anche la più fervida immaginazione. Si potrebbe dire sinteticamente che il tema centrale sia la violenza contro le donne. Ma, limitarsi a una sintesi tematica generica, rischierebbe di non tenere in considerazione – come troppo spesso, purtroppo, avviene in casi del genere – il giusto punto di vista. Il punto di vista di un essere umano che non solo subisce un oltraggio violento alla sua umanità, ma si trova poi ad affrontare un’ulteriore violenza “sociale” protratta dall’omertà diffusa, dal giudizio sommario, da una giustizia lacunosa e dal senso di colpa lasciato cadere addosso come un’onta che spetta alla vittima anziché al carnefice. Il testo, per questo, sceglie un punto di vista preciso: quello di chi la violenza la subisce.

Senonchè, a ben vedere, non si tratta solo di dar voce al dolore, ma di immaginare, il modo in cui si è costretti a reagire, per salvarsi. Le infinitesime pieghe del comportamento assunte per non cedere. Il progetto riguarda una performance-concerto dove la musica eseguita dal vivo non è mero sottofondo, ma parte integrante di un medesimo congegno drammaturgico. Testo e musica evocano le suggestioni di una memoria al femminile. Nessuno può immergersi nel dolore dell’altro, è vero, ma forse allora è proprio attraverso il modo in cui ciascuno prova a reagire, che possiamo comprendere e comprenderci.

Come detto Emmipiacevavivere si svolgerà a Palazzo Bartocci Fontana, Via S. Francesco, 8 – Assisi. Con Caroline Baglioni, testo e regia di Michelangelo Bellani, musiche originali composte ed eseguite da Francesco Federici, una produzione Baglioni / Bellani.

(Il Piccolo Teatro degli Instabili è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

