Calendimaggio di Assisi 2026-2028, Magnifica e Nobilissima rinnovano le loro cariche: i nomi dei candidati

Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra sono pronte a rinnovare i loro consigli e di conseguenza le massime cariche sociali per il triennio del Calendimaggio di Assisi 2026-2028.

Per la Magnifica Parte de Sotto, i candidati in corsa per le cariche del Calendimaggio di Assisi 2026-2028 sono: Fioretti Angelita (Sartoria), Gambacorta Casagrande Riccardo (Sangue), Giovagnoli Stefano, Maccabei Enrico, Manichini Monica (Sartoria), Manini Stefania, Marani Tommaso, artellini Fabio, Migneco Valentina, Monaco Mattia (Duccio), Parini Francesco (Gruppo Fuoco), Passeri Federico (Fredo), Piermaria Marco (Happyness), Principale Cristian (Prince), Reka Jonathan (Minimondo), Ricci Sara, Rometta Eric, Rossi Gabriella (Sora Maestra), Santarelli Emanuele (Secco), Sforna Costanza (Zucchi), Sorbelli Jacopo (Fernando), Tardioli Diego (Frenk), Venturi Giacomo (Jack), Zerunian Astrid, Aristei Chiara (Madame), Bernardini Mara, Betti Alessandra, Bisogno Matteo (Bibo), Borsellini Tiziana, Brufani Valentina, Buccioni Alessandro (Buch), Capocchia Vanessa, Cecconi Paola, Ciammarughi Lorenzo, Cova Andrea (Pecciola), Cova Giacomo, Del Bianco Chiara (Chiarenji), Del Bianco Stefania, Della Vedova Massimiliano (Mione)

Per la Nobilissima Parte de Sopra i candidati alle cariche del Calendimaggio di Assisi 2026-2028 sono: 1. Orbi Chiara, Orbi Maurizio, Pelacchi Aleardo, Pelacchi Simonetta, Rauco Andrea, Rossi Lucio (Bibetto), Sensi Fabrizio , Sensi Maria Grazia (Emmegi), Sensi Tiziano (Pelle), Sgargetta Lorenzo (Cetta), Speziali Massimo (de Mario il Vecchio), Tirilli Michele, Venturi Giacomo (Gecco), Vignati Ermanno , Vignati Laura, Aisa Elisabetta , Aisa Massimiliano , Bagatti Gloria, Bagatti Marco, Balani Erica, Buzzi Chiara, Buzzi Luisa, Calzolari Filippo (fi. ca), Giubilei Giulia (de Scaprino), Jengo Alessandra, Loreti Gemma, Lunghi Lavinia Maria, Mancinelli Carla, Mancinelli Gregorio (Finfo), Marchesi Anna Paola (de Emmegi), Mariani Annalisa, Mirti Elena

Sia per Sopra che per Sotto si vota sabato 20 e domenica 21 e potranno esercitare il diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nell’elenco dei Partaioli attivi e che siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso; è possibile rinnovare la tessera al seggio. Sarà possibile esprimere fino a un massimo di 20 (venti) preferenze. Risulteranno eletti i 30 (trenta) candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano in età. Non è ammesso il voto per delega. I partaioli della Magnifica Parte de Sotto possono votare nella sala del Capitano del Popolo dalle 14 alle 20 di sabato e domenica dalle 9 alle 20. I partaioli della Nobilissima Parte de Sopra possono votare sabato alle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20 nella sede dell’Ente Calendimaggio.

© Riproduzione riservata