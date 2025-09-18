Tutto pronto per le carrozzelle 2025 ad Assisi: appuntamento da domani al 5 ottobre

Apriranno dal 20 settembre al 5 ottobre le carrozzelle 2025 ad Assisi, ubicate nella zona del Lyrick a Santa Maria degli Angeli. Tante le attrazioni per grandi e piccini nel piazzale adiacente al Pala eventi, con sullo sfondo lo splendido scenario della città di Assisi. Un appuntamento immancabile ormai da tantissimi anni nella città Serafica, di cui si stanno ultimando i preparativi proprio in queste ore.

Se fino all’inizio degli anni ’90 le carrozzelle erano posizionate nel parcheggio di Porta Nuova, successivamente il luna park era stato spostato al parcheggio alle spalle del Teatro Lyrick. Con i lavori del Pala Eventi, le giostre erano però finite in un parcheggio della zona industriale, sistemazione rifiutata perché lontana dal centro cittadino. Ora da qualche anno si tornati alla “normalità” e il luna park è tornato a costituire, con la fiera di San Francesco nelle strade del centro storico di Assisi, un momento di aggregazione sociale ed importante nell’ambito delle festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia che quest’anno vedranno protagonista l’Abruzzo (qui le prime anticipazioni sul programma).

Alle carrozzelle 2025 ad Assisi sono presenti tantissime attrazioni. Oltre a quelle 'tradizionali', molte novità e prelibatezze per tutti i gusti: le famiglie potranno trovare il Drago, gli scivoli, il tagadà, il tappeto volante e gli specchi, la pista degli autoscontri e i giochi acquatici; e poi ci sono le giostre per bambini, la pesca e lo stand con le dolcezze tipiche di questo tipo di giostre.

