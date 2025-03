Echo la Primavera 2025 torna nel weekend e dà il via agli eventi di avvicinamento al Calendimaggio di Assisi (video)

Al via la serie di appuntamenti verso l’edizione 2025 del Calendimaggio di Assisi, in programma dal 7 al 10 maggio: dopo il convegno su “I Bandi e i Cortei del Calendimaggio”, in cui domenica 16 marzo nella sala della Conciliazione si è dato vita anche a una serie di riflessioni non solo sui momenti più sentiti della Festa ma anche sul futuro della manifestazione e sui suoi regolamenti, il 23 marzo torna Echo la Primavera 2025, il tradizionale itinerario musicale per vie, vicoli e piazze della città serafica con cui partaioli, cittadini e turisti salutano l’arrivo della bella stagione. (Continua dopo il video – link diretto)

Questo il programma del pomeriggio di domenica per Echo La Primavera 2025: alle ore 16.30 a Palazzo Bonacquisti la conferenza sul progetto di imbandieramento della Città, alla presenza di rappresentanti del cda della Fondazione Perugia e della giunta comunale, che hanno contribuito ai finanziamenti, e della giunta regionale. Alle 18 nella piazzetta della Chiesa Nuova la consegna della Rosa di Madonna Primavera al Maestro de Campo, l’esposizione delle bandiere di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra e dei rispettivi Rioni; a seguire, aperitivo per la cittadinanza: infine, alle 19.45 nella Sala delle Volte, la conviviale di primavera (per info e prenotazioni a quest’ultimo appuntamento è possibile contattare il numero 339.6563123). Un nuovo incontro sul Calendimaggio si terrà il 30 marzo sempre a Palazzo Bonacquisti: il titolo è “Dalle scene al kolossal”, dedicato proprio alle rievocazioni di vita medioevale.

