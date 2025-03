Cittadinanza attiva e Costituzione, per gli alunni dell’IC Assisi 2 visite in Regione e in Comune (foto)

Nuova visita formativa presso la Regione Umbria giovedì 6 marzo 2025: protagoniste le classi quarta e quinta della Scuola Primaria a tempo pieno Frondini di Tordandrea dell’Istituto Comprensivo Assisi 2. Accompagnati dalla Dirigente scolastica Chiara Grassi e dagli insegnanti: Babbuini F., Barbanera M., Bagnoli F., Nicosia P., e Tomassetti R., i bambini sono stati accolti a Palazzo Cesaroni da Nicola Biancucci, responsabile sezione comunicazione che ha portato il saluto della Presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi e di tutta l’Assemblea Legislativa. La visita rientra nel progetto Cittadinanza attiva e Costituzione che ha visto qualche settimana fa anche la consegna della Carta della Repubblica.

Gli alunni presenti in Sala – si legge in una nota della scuola – hanno ascoltato l’illustrazione della storia e del funzionamento dell’Assemblea Legislativa con i passaggi per la predisposizione e l’approvazione delle leggi, a cui è seguita una simulazione dei lavori d’Aula. I piccoli Consiglieri si sono detti soddisfatti del lavoro svolto che si è concluso con la votazione di alcune proposte di legge. Il funzionario del Consiglio regionale ha, inoltre, spiegato il valore architettonico e culturale del Palazzo, sede del Consiglio regionale e del Gonfalone che, dal 1971, rappresenta con i Tre ceri di Gubbio, l’Umbria tutta. La lezione si è conclusa con la visita della sala Brugnoli, ricca di storia ed elegantemente allestita, dove si svolgono numerosi incontri culturali e di rappresentanza.

L’istituto Comprensivo Assisi 2, attraverso il progetto “Insieme per la giustizia e la pace”, e al Bando regionale per la promozione della partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita politica e alla conoscenza delle Istituzioni, per il terzo anno consecutivo ha potuto avvicinare le giovani generazioni all’ Ente regionale dell’Umbria. Gli insegnanti soddisfatti dell’iniziativa, hanno sottolineato come l’esperienza sia stata un’occasione unica per rendere concreta e tangibile l’Educazione civica studiata in classe. Un’esperienza che, secondo le parole dei protagonisti rimarrà impressa nei loro ricordi per molto tempo.

Nell’ambito dello stesso progetto di Cittadinanza attiva e Costituzione, inoltre, un gruppo di entusiasti bambini e bambine di classe terza della scuola primaria PATRONO D’ITALIA dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, diretto dalla Dirigente scolastica Chiara Grassi, ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza educativa unica presso il Municipio di Assisi. Accompagnati dalle loro insegnanti Apostolico S., Bianchini A., e Piselli C., i giovani cittadini hanno trascorso una mattinata tra le stanze del potere locale, immergendosi nel cuore della vita amministrativa della città.

La visita è iniziata nella Sala consiliare dove i bambini hanno potuto scoprire come funzionano i diversi dipartimenti del Comune, dalla gestione dei servizi alla pianificazione del territorio, grazie alle spiegazioni del Presidente del Consiglio comunale Donatella Casciarri, del Sindaco f.f. Valter Stoppini, e con la partecipazione del Consigliere comunale Mrylena Massini, i piccoli ospiti hanno appreso come le decisioni prese negli uffici contribuiscano al benessere della comunità.

Ma il momento più emozionante della giornata – si legge ancora nella nota della scuola – è stato senza dubbio quando le alunne e gli alunni hanno avuto l’occasione di porre domande ai tre Amministratori e discutere temi a loro vicini, come la cura dei parchi pubblici, la costruzione di nuovi asili nido e la sicurezza stradale vicino alle scuole. Alcuni studenti hanno proposto idee creative per migliorare la vita cittadina, mentre altri si sono distinti per il loro entusiasmo nel porre domande sul governo della città. La visita in Municipio è un’iniziativa importante di Cittadinanza attiva e Costituzione , inserita nel progetto dell’insegnante Rosita Tomassetti, “Insieme per la giustizia e la pace”. Tale proposta educativa si prefigge lo scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni e renderli cittadini sempre più attenti e consapevoli. Il percorso formativo si attiva a partire dalla conoscenza dell’Ente locale più vicino, ovvero il Comune, per poi rivolgere l’attenzione agli altri Enti amministrativi, quali la Regione ed il Parlamento.

È importante sottolineare che l’alleanza educativa tra la Scuola e l’Amministrazione comunale è importante, perché rafforza il patto educativo tra più soggetti che si fanno carico dell’educazione delle giovani generazioni in un’ottica di condivisione con la comunità. È fondamentale avvicinare i più giovani alle Istituzioni, affinché comprendano il valore della partecipazione attiva e responsabile.

La giornata si è conclusa con una foto di gruppo nella Sala consiliare, simbolo del futuro coinvolgimento di questi piccoli cittadini nella vita della loro comunità. Un'esperienza che, secondo le parole dei protagonisti, rimarrà impressa nei loro ricordi per molto tempo.

