L’acqua come strumento di dialogo, cooperazione e pace: evento ad Assisi

Un momento di confronto e approfondimento sul ruolo mondiale dell’acqua e dell’idro-strategia, come leva per la pace. Si chiama “Assisi 2025. L’acqua come strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli. Un cambio di prospettiva per una convivenza pacifica” ed è l’importante evento organizzato il prossimo 22 marzo da AB AQUA – il primo think tank italiano di idro strategia – ad Assisi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Una conferenza, alla presenza di numerosi ed importanti relatori ed addetti ai lavori, che analizzerà le prospettive del ruolo che l’acqua è destinata ad assumere nel complesso scenario internazionale in molteplici settori. Si terrà, dalle ore 10 alle 13 all’interno della sala stampa del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, la città, simbolo nel mondo, della pace. Un prestigioso appuntamento di livello nazionale, ricco di temi e spunti di discussione, promosso da AB ACQUA, il primo think tank in Italia di idro-strategia. Fondato nel 2021, costituisce un nucleo di ricerca e consulenza (composto da professionisti ed esperti di settore con conoscenze trasversali) in grado di sviluppare significative e innovative strategie di gestione sostenibile delle risorse idriche. Dopo il saluto istituzionale del Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e gli interventi introduttivi di Roberto Natali, cofondatore e direttore esecutivo di AB ACQUA, e di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, spazio ai vari relatori. Le conclusioni sono affidate al presidente di AB ACQUA Filippo Verre. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto di Aaron Burden | via Unsplash

© Riproduzione riservata