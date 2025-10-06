Giacomo Cova è il nuovo Priore della Magnifica Parte de Sotto

Giacomo Cova è il nuovo Magnifico Priore di Parte de Sotto. Gran Cancellario è Alessandra Betti, Massaro Cristian Principale. Le elezioni si sono tenute lunedì 6 ottobre sera nella sala del Palazzo del Monte Frumentario e il nuovo Priore ha ringraziato tutti per la fiducia accordatagli.

Nei giorni scorsi le elezioni per la Magnifica Parte de Sotto, questi gli eletti al consiglio per il Calendimaggio di Assisi 2026-2028: Della Vedova Massimiliano 228 voti, Cova Giacomo 210 voti, Rossi Gabriella 208 voti, Martellini Fabio 202 voti, Santarelli Emanuele 183 voti, Cova Andrea 181 voti, Ciammarughi Lorenzo 177 voti, Pier Maria Marco 174 voti, Bisogno Matteo 171 voti, Betti Alessandra 168 voti, Brufani Valentina 166 voti, Tardioli Diego 150 voti, Principale Cristian 145 voti, Marani Tommaso 137 voti, Manini Stefania 136 voti, Sforna Costanza 135 voti, Passeri Federico 127 voti, Venturi Giacomo 123 voti, Maccabei Enrico 122 voti, Gambacorta Casagrande Riccardo 116 voti, Capocchia Vanessa 116 voti, Buccioni Alessandro 107 voti, Aristei Chiara 99 voti, Del Bianco Chiara 97 voti, Manichini Monica 96 voti, Zerunian Astrid 95 voti, Fioretti Angelita 88 voti, Monaco Mattia 88 voti, Cecconi Paola 83 voti; rimasti fuori dal Consiglio, Ricci Sara 80 voti, Bernardini Mara 75 voti, Parini Francesco 73 voti, Giovagnoli Stefano 64 voti, Borsellini Tiziana 61 voti, Sorbelli Jacopo 47 voti, Reka Jonathan 41 voti, Rometta Erick 36 voti e Del Bianco Stefania 29 voti.

