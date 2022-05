Madonna Primavera 2022 è de Sopra: Monna Letizia Marchesi Regina della Festa (foto+video)

Madonna Primavera 2022 è Letizia Marchesi: la Nobilissima Parte de Sopra, battendo nelle prove d’abilità la Magnifica Parte de Sotto, elegge la Regina della Festa di Calendimaggio.

Ad eleggere la regina della festa è stato il balestriere della Nobilissima Sergio Mariucci, abbinato alla fanciulla. (Continua dopo al foto)

La corsa delle tregge è stata vinta dalla Magnifica Parte de Sotto, il tiro alla fune è stato vinto dalla Nobilissima Parte de Sopra. Il tiro alla balestra è finito in parità. Ad eleggere Madonna primavera 2022 la Nobilissima Parte de Sopra per il punteggio migliore del singolo balestriere.

Correlato: Le foto e i video del primo giorno di Festa

Le tre gare d’abilità per eleggere Madonna Primavera 2022 sono state precedute dai cortei per introdurre le Madonne: la Magnifica Parte de Sotto ha presentato le sue Madonne – Monna Camilla Capone, Monna Margherita Berretti, Monna Francesca Tanci, Monna Agnese Pica, Monna Emma Feliziani – narrando in chiave metaforica la vicenda pandemica che ce colse al giorno d’oggi. Dopo l’iniziale e istituzionale corteggio, i 4 cavalieri dell’apocalisse portano morte carestia e guerra, finché le virtù di fede e fortezza riportano alfine salvezza, gaudio e primavera, accompagnata dalle sue gemme, appunto le Magnifiche Madonne. (Continua dopo i video)

La Nobilissima Parte de Sopra ha incentrato il corteo istituzionale su danza e ballo perché le cinque ragazze – Monna Maddalena Passeri, Monna Maria Vittoria Berillini, Monna Sofia Bellinzani, Monna Letizia Marchesi e Monna Carola Roberti – sono cresciute con la passione della danza antica; accompagnate dalle loro famiglie, hanno dunque dato vita a un corteo con danza. (Continua dopo i video)

Come noto, la vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma il vincitore ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel Calendimaggio 2023 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna. (Continua dopo il video)

Questa sera, nei quartieri di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale. (Continua dopo il video delle scene della Magnifica Parte de Sotto – link diretto).

Venerdì 6 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: quest’anno il venerdì pomeriggio in piazza del Comune ci sarà il Calendimaggio dei Piccoli, che si sfideranno sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con i cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 7 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 15.30, dopo il suono della Campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio per il Calendimaggio di Assisi 2022.

© Riproduzione riservata