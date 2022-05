Calendimaggio di Assisi 2022, l’apertura ricordando i partaioli vittime di Covid (foto+video)

Tornano in piazza Magnifica e Nobilissima, parte ufficialmente l'edizione numero 67 della Festa

È stato il giorno di debutto del Calendimaggio di Assisi 2022, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam sul sito dell’Ente Calendimaggio e sulla pagina Facebook della Festa. Video

Nel primo giorno la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra, che ha anche scoperto una targa con i mammoni in Piazza San Rufino) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), a seguire il suono della campana delle Laudi la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Video

Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Maestro di Campo, Franco Rossetti, ha assunto i poteri sovrani. È seguito l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente, Lanfranco Pecetta, che ha ricordato tra gli applausi i tanti assisani e partaioli che hanno perso la vita a causa del Covid, e la presentazione e l’investitura dei giurati, la professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico, il Maestro Roberto Maggio per il settore musicale e il regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Video

Dopo i cortei e la lettura di brevi bandi di sfida, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale. Video

Foto: Roberto Berti, Cesare Borrini e Redazione Assisi News

