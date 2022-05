Pioggia e maltempo, cambia il programma del Calendimaggio

La pioggia e il maltempo complicano il Calendimaggio 2022. Dopo le scene della Parte de Sopra che si sono tenute ieri mercoledì 4 maggio, sono state invece rimandare a domani le scene della Parte de Sotto. “A causa delle avverse condizioni atmosferiche di questa sera giovedì 5 maggio le scene della Magnifica Parte de Sotto sono rimandate a domani sera venerdì 6 maggio”.

Lo comunica l’Ente Calendimaggio in una nota via Facebook che poi continua: “I cortei inizialmente in programma domani sera si terranno sabato sera 7 maggio. I biglietti acquistati per la tribuna rimangono validi”.

Confermato il mini-Palio del venerdì pomeriggio 6 maggio, con le scene della Magnifica che si terranno pertanto domani sera 6 maggio. Sabato 7 maggio i cortei del giorno nel pomeriggio, poi quelli della notte la sera e infine la gara canora a conclusione della manifestazione in attesa del verdetto finale che, quasi certamente, arriverà a tarda notte.

