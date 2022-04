Premio Carlo Lampone 2022, vincitori premiati nella sala della Conciliazione

Svelati questa mattina nella Sala della Conciliazione i vincitori del Premio Carlo Lampone 2022. La giuria composta da Francesco Lampone e Francesco Mancinelli ha esaminato i tre elaborati per la categoria scuola dell’infanzia e quattro per la scuola primaria. Nel suo saluto, il presidente dell’Ente Calendimaggio Lanfranco Pecetta ha ricordato la figura di Carlo Lampone, e la sua devozione e fedeltà al Calendimaggio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo infaticabile impegno per far crescere la Festa di tutti gli assisani, facendone un esempio per tutti i Partaioli a prescindere dall’appartenenza a Magnifica e Nobilissima.

I vincitori del Premio Carlo Lampone 2022 sono Istituto Comprensivo Assisi 1 – Scuola dell’Infanzia San Paolo – Sezione B e Istituto Comprensivo Assisi 1 – Scuola dell’Infanzia San Paolo – Sezione A, rispettivamente primo e secondo posto. “La commissione – si legge nelle motivazioni del premio – tiene a sottolineare la straordinaria qualità di tutti i lavori, tale da porla in grave imbarazzo nella scelta. Il primo premio viene attribuito in ragione della qualità del lavoro in cui la spontaneità dei piccoli artisti e il coordinamento dei docenti si fondono in un risultato che ben racconta la gioia della festa di Primavera in Piazza del Comune. Il lavoro premiato con il secondo premio, su un registro non dissimile, esprime anch’esso dinamicamente l’entusiasmo dei partaioli”.

Per la scuola primaria, i vincitori del premio Carlo Lampone 2022 sono Scuola Primaria Patrono D’Italia – Istituto Comprensivo Assisi 2 – Classe 1° A (primo posto) e Scuola Primaria S. Antonio – Istituto Comprensivo Assisi 1 – Classi 3° A/ 3° B (secondo posto). “La commissione – si legge nella nota – rileva il formidabile impegno dei giovani artisti e i bei risultati raggiunti da tutti. Il primo premio viene assegnato per l’apprezzamento che si ritiene meriti il risultato tecnico e compositivo, equilibrato e di grande delicatezza. L’assegnazione del secondo premio intende riconoscere l’approccio ampiamente collettivo della realizzazione dell’opera e la spontaneità appassionata delle rappresentazioni”.

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati 12 elaborati che hanno partecipato al premio Carlo Lampone 2022, e i vincitori sono Alice Salucci, 2°C, della scuola Secondaria di Primo Grado Frate Francesco – Istituto Comprensivo Assisi 1 (primo premio) e Viola Frascarelli, 3°A, scuola Secondaria di Primo Grado – Annessa al Convitto Nazionale di Assisi. In questo caso “La commissione esprime il proprio ammirato apprezzamento per l’appassionata partecipazione allo spirito della festa che si riscontra indistintamente in tutti gli elaborati. Il primo premio vuole esprimere il riconoscimento all’originalità dell’approccio, che attraverso una fantasiosa presa di distanza temporale abbozza una traccia narrativa coerente con lo spirito profondo della festa. Il testo ricompensato con il secondo premio si distingue nel pur ottimo livello dagli altri scritti, con i quali condivide l’impostazione di fondo, per il profondo senso di comunità che lo caratterizza e che racconta, anch’esso, uno dei tratti più notevoli della festa”.

Tra i prossimi appuntamenti di preparazione al Calendimaggio di Assisi inseriti all’interno di “… E vien Calendimaggio”, lunedì 25 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti e alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria “Edizione 2022”. Sabato 30 aprile alle 16 nella piazzetta Chiesa Nuova la presentazione delle dieci Madonne Primavera, con l’omaggio canoro dei “Cantori di Assisi”. Alle 20.30 nei rioni delle Parti le cene propiziatorie – aperte ai soli tesserati di Magnifica e Nobilissima.

Domenica 1 maggio alle 14.30 in Piazza Santa Chiara lo Spettacolo della “Compagnia Balestrieri di Assisi” e alle 17 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori di Assisi”. Martedì 3 maggio tornano invece le scene aperte in costume, visibili dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sopra e Parte de Sotto. Il 21 aprile è stata inoltre inaugurata la Taverna dell’Ente: è sempre aperta la vendita di panini con porchetta e vino nella Sala delle Logge in Piazza del Comune, mentre i locali nella Sala delle Volte serviranno la cena il 23-24-25 e 30 aprile e poi l’1-4-5-6-7 maggio solo a cena.

FOTO © Mauro Berti-Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata