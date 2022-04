Circolo chiuso a Bastia Umbra: “È abituale ritrovo di assuntori di stupefacenti” (foto e video)

Circolo chiuso a Bastia Umbra, in quanto il locale era diventato un punto di incontro per assuntori di stupefacenti.

La Polizia di Stato, con decreto del Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura e la sospensione di un’attività commerciale di Bastia Umbra, per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. perché diventato abituale ritrovo di assuntori di stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad un’attività di indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Assisi, guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, dalla quale è emerso che il locale era diventato un punto di incontro per assuntori di stupefacenti. Nel circolo, infatti, potevano reperire e consumare la droga. Le indagini degli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno appurato che, in numerose occasioni, i frequentatori del circolo si ritrovano all’interno del bagno o della cucina del locale e assumevano dosi di cocaina e hashish. Il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 30 giorni per prevenire il reiterarsi di tali episodi. (Continua dopo il video – link diretto)

Il circolo chiuso a Bastia Umbra, secondo la nota della giunta arrivata dopo quella della Polizia, sarebbe il centro sociale San Bartolo di Bastiola a Bastia Umbra, “sul quale l’amministrazione comunale, a seguito dell’operazione della polizia, porrà le debite attenzioni e valutazioni”. Il sindaco Paola Lungarotti, a nome di tutta l’amministrazione, comunale “rinnova i ringraziamenti alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale, angeli silenziosi, custodi del rispetto delle regole, sempre vicini alla comunità”.

