Amministrative 2023, a Cannara è sfida Gareggia-Sirci

Anche Cannara è pronta ad andare al voto per queste amministrative 2023. A scendere in campo Fabrizio Gareggia, già consigliere comunale e oggi sindaco uscente (per lui sarebbe il terzo mandato) sostenuto dalla lista Cannaresi Liberi, e la sfidante Alessia Sirci, cannarese, 30 anni, insegnante, attiva nelle associazioni del territorio.

Sirci, sostenuta da Insieme per Cannara nell’alveo del centrosinistra, viene definita una “figura condivisa da tutte le forze in gioco” per “incarnare al meglio un progetto aperto alla cittadinanza”, con cui sfidare il centrodestra nel segno di “unità, partecipazione, trasparenza e innovazione”, definite le “parole d’ordine”. A sostenerla una lista composta da Mirco Andreoli, Sabina Battista, Giorgio Maria Bizzarri, Sandra Ceppitelli, Simona Ciotti, Matteo De Ambrosi, Francesca Di Stefano, Nadia Felicetti, Alessandro Iovinella, Claudio Menganna, Luigi Sarzani e Giacomo Tinivelli.

Gareggia, per queste amministrative 2023 sostenuto da una civica appoggiata dalle forze di centrodestra nel quadro di un progetto civico, come già avvenuto nel 2018, quando l’attuale primo cittadino è stato eletto, corre nel segno della continuità, con l’obiettivo di completare il lavoro iniziato cinque anni fa e i tanti progetti cui si è dato il via in questa legislatura. In Cannaresi Liberi, Silvana Pantaleoni, Luna Stoppini, Lucia Paoli, Serena Gerarchini, Chiara Filippucci, Diego Andreoli, Giorgio Agnello, Mauro Brilli, Giacomo Ursini, Giulio Diotallevi, Michele Bartolini e Riccardo Genovese.

Foto di Element5 Digital | via Unsplash

