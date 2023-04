Eventi estivi ad Assisi 2023, presentato il programma: musica protagonista, torna Universo Assisi

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti) Una ricca offerta di eventi estivi 2023 ad Assisi, perlopiù nel segno della musica visto che a farla da padrone sono i concerti: oltre a quelli già annunciati alla Rocca Maggiore, ad agosto c’è Suoni Controvento, Riverock dal 20 al 22 luglio con tra l’altro Daniele Silvestri, Cambio Festival dal 6 luglio al 9 agosto.

Suoni Controvento proporrà due grandi concerti alla Rocca Maggiore: il 3 agosto una nota band pop rock che sarà rivelata a breve e il 6 Goran Bregović, il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk. Si rinnova la collaborazione anche con Riverock festival, che proporrà sempre davanti alla Rocca Maggiore i concerti di Daniele Silvestri (20 luglio), del collettivo romano Lovegang126 (21 luglio) e di The Notwist, noto gruppo musicale tedesco di musica elettronica (22 luglio). E ancora Cambio Festival, evento musicale dedicato alla World Music, con artisti di alto profilo e di rilievo internazionale come Serena Brancale, Qwale & Emanuele Triglia, Peppe Barra, il Balletto di Berlino “Beyond”, Alessandra Quarta No Limits che si esibiranno tra luglio e agosto, fra il Lavandeto di Assisi, il Castello di Palazzo di Assisi e l’Abbazia di San Pietro.

Torna anche, ma in formato ridotto a un terzo, Universo Assisi: appuntamento dal 21 al 23 luglio all’Hotel Subasio: architettura e design, per una rivalutazione di un luogo caro ad Assisi. Per il momento il programma approfondito, da quanto dedotto ancora in fase di sviluppo e messa a punto, non è stato svelato, verrà organizzata una presentazione apposita. La certezza – come ha affermato il sindaco Stefania Proietti rispondendo anche a una domanda della redazione di Assisi News – è che la direzione artistica di Universo Assisi sarà affidata a Joseph Grima. (Continua dopo la foto)

Ci sono poi note di Assisi, una prima edizione dal 30 giugno al 20 agosto, e se il Calendimaggio apre di fatto gli eventi estivi – la Festa andrà in scena dal 3 al 6 maggio – Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra saranno protagoniste anche con il Festival dei cori, dal 7 al 9 luglio. (Continua dopo il video – link diretto)

E ancora, a giugno i “Concerti dell’anima” della Fondazione Internazionale Assisi – sul sagrato della Basilica di San Francesco (alba del 21 giugno) e della chiesa di San Damiano (tramonto del 23 giugno) – e InCanto sulle vie di Francesco (25 giugno: esibizioni canore nei luoghi più significativi di Assisi e un concerto finale nella Basilica di San Francesco) mentre a luglio i Micrologus organizzano Ascesa al monte (il 15 e il 16 luglio: una particolare e suggestiva esperienza sensoriale, ludica e ricreativa, con escursioni a tema verso attrattori monumentali sparsi nell’area verde, unite a melodie strumentali e canore).

Ad agosto, il 4, tocca a Historia del Tango Nuevo: spettacolo in cui si fondono poesia, musica e danza con protagonisti sei musicisti uniti da un sound raffinato, una cantante e ballerini professionisti molto noti nel mondo dello spettacolo, come Samuel Peron e Veera Kinnunen di “Ballando con le stelle”, popolare trasmissione di Rai Uno. Infine, dal 23 al 27 agosto tocca alla prima edizione di De MusicAssisi, organizzata da Resonars: un festival di musica medievale con direzione artistica dell’Accademia d’arti antiche Resonars, con gruppi di fama internazionale, conferenze, guide storico artistiche e tanto altro, all’interno del centro storico. In agosto si terranno anche Note d’Inchiostro, rassegna di concerti all’aperto, e Umbria Green Festival: e in chiusura, a ottobre, Proscenium, il festival della canzone d’autore , e l’edizione 2023 di Assisi Pax Mundi. (Continua dopo la foto)

A giugno ci sarà “Hike and fly” (camminata e volo in parapendio nello scenario del Parco del Subasio, con partenza da Piazza del Comune il 18 giugno), e poi torna il Palio del Cupolone, dal 16 al 24; a luglio si rinnova l’appuntamento con il Simposio internazionale del regno di ulivo, dal 25 al 30, mentre ancora prima, a maggio, l’Accademia Properziana propone dal 25 al 28 maggio il Teatro del Sacro e convegni internazionali su Properzio e sul tema della liturgia. A settembre, il 2, torna la Marcia delle otto porte.

In programma per gli eventi estivi ad Assisi 2023 tante festività religiose, che coinvolgono l’intera comunità, come la Festa del Voto il 22 giugno, il Perdono di Assisi il primo e il 2 agosto, la festa di Santa Chiara l’11 agosto e quella del patrono San Rufino il 12 agosto, nonché le grandi e attese celebrazioni francescane previste il 3 e 4 ottobre, in onore di San Francesco. Non mancheranno poi il Palio di San Rufino, dal 24 al 27 agosto, e ancora Birba Chi Legge (festa delle storie per bambini e ragazzi, con corsi di formazione, spettacoli di narrazione, letture itineranti, presentazione di libri, laboratori creativi), la rassegna Ogni Angolo Ogni Pietra del Piccolo Teatro degli Instabili.

La Cavalcata di Satriano che tornerà in doppia giornata, il 2-3 settembre. Spazio anche alla Biblioteca comunale che già a maggio, mese dei libri, proporrà un ampio programma di eventi sul territorio per sottolineare il valore sociale della lettura, come elemento chiave di crescita personale, culturale e civile. Nella conferenza stampa di presentazione è stato ricordato come è possibile anche partecipare al bando lanciato qualche giorno fa, per ampliare il calendario degli eventi estivi ad Assisi 2023.

