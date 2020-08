Festa della Cipolla: rinvio al 2021, rimangono solo fiera e motoraduno

"Non abbiamo voluto snaturare il senso di aggregazione della rassegna e non volevamo esporre Cannara a inevitabili assembramenti"

La Festa della Cipolla non ci sarà: ad annunciarlo direttamente gli organizzatori, che dopo aver cominciato a ragionare a un’edizione 2020 a giugno, hanno ora deciso di slittare la manifestazione al 2021, anche se da giovedì a domenica, a Cannara, ci saranno fiera di prodotti tipici e motoraduno.

“Abbiamo valutato attentamente come poter organizzare la Festa della Cipolla 2020 – spiega il presidente dell’Ente Festa della Cipolla di Cannara Roberto Damaschi – ma due condizioni relative alle precauzioni rispetto all’emergenza Covid hanno imposto lo stop. Non abbiamo voluto snaturare il senso di aggregazione della rassegna e non si è voluto esporre il Paese di Cannara ad una possibile ondata di contagi dovuti agli inevitabili assembramenti, tutto tenuto conto che la gestione in sicurezza della Festa visti i numeri sarebbe stata impossibile. Abbiamo dovuto soprassedere anche a idee alternative vista la recrudescenza dei contagi che ha imposto la stessa valutazione di cui sopra”.

Per salvaguardare la promozione del territorio e dei prodotti tipici, però, da giovedì 3 a domenica 6 settembre al Parco XXV Aprile all’interno dell’Onion Summer Village, “avrà luogo la mostra mercato della cipolla e dei prodotti tipici, la così detta fiera, abbinata allo street food dedicato alla cipolla ed il consueto Motoraduno che si concentrerà nel pomeriggio di sabato e nella mattinata della domenica”.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)