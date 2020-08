Premio per la Pace San Paolo VI al sindaco Stefania Proietti

Impegno per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare e attenzione ai più deboli e ai più poveri tra le motivazioni del premio

Al sindaco di Assisi Stefania Proietti è stato consegnato il Premio per la Pace San Paolo VI. La cerimonia si è svolta sul Monte Scalambra a ridosso del santuario della Regina della Pace, nel comune di Serrone.

Le motivazioni del Premio per la Pace San Paolo VI spaziano dall’impegno per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, sulla scia della Laudato sì’ al mandato da sindaco al servizio della città con particolare attenzione ai più deboli e ai più poveri.

“Nel ringraziare gli organizzatori, don Primo Martinuzzi e il sindaco di Serrone Giancarlo Proietto – si legge nella pagina Facebook il sindaco Proietti ha parlato del momento che Assisi sta vivendo, gli effetti pesanti del lockdown sul turismo e le azioni che l’amministrazione persegue nel nome della pace e dell’accoglienza. Proprio su quest’ultimo tema il sindaco Proietto ha auspicato un futuro patto di amicizia con Assisi”.

Il premio in onore del Beato Papa Paolo VI, che nel 1976 benedisse una copia della grande statua della Regina della Pace, fusione in bronzo opera dell’artista G. F. Pirrone, è stato consegnato tra gli altri al prof. Antonino Zichichi, presidente dell’associazione mondiale degli scienziati, l’onorevole Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo e tante altre personalità che si sono distinte in vari campi nel promuovere la Pace.