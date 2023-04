Incidente a Santa Croce di Cannara, un ferito lieve (foto)

Tanto spavento e fortunatamente nessun ferito grave per un incidente stradale a Santa Croce, avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2023, intorno alle 3 nella frazione di Cannara. Secondo le prime informazioni, un automobilista, dopo aver perso il controllo della vettura, si è schiantato contro una recinzione. L’auto ha sbandato fino a ribaltarsi, e ha divelto la recinzione.

L’automobilista è riuscito ad uscire dall’auto con l’aiuto dei cittadini, svegliati dallo schianto, e ha riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, il 118 e i carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi. Sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell’incidente a Santa Croce.

Non più tardi di due giorni fa un sinistro simile. Un uomo di 55 anni, cittadino italiano, il 7 aprile 2023 si è schiantato contro la pompa di un distributore che si trova lungo la strada statale 75, in direzione Perugia e nella zona di Bastia Umbra. Secondo le prime informazioni l’uomo, per cause in corso di accertamento, è finito a tutta velocità contro le colonne di una struttura e del distributore ADBlue (additivo fortunatamente non infiammabile). Nella stazione di servizio c’erano anche altre auto in sosta, e persone, per fare rifornimento. L’impatto è stato fortissimo, ma non ha creato esplosioni visto che, come detto, il carburante fatto uscire dalla colonnina è un addittivo considerato non infiammabile.

