Si schianta a tutta velocità contro un distributore: paura sulla SS75

Poteva causare una tragedia l’uomo di 55 anni di origini italiane che ieri pomeriggio, 7 aprile 2023, si è schiantato contro la pompa di un distributore che si trova lungo la strada statale 75, in direzione Bastia Umbra.

Secondo le prime informazioni l’uomo, per cause in corso di accertamento, è finito a tutta velocità contro le colonne di una struttura e distributore ADBlue (additivo fortunatamente non infiammabile). Il 55enne è stato portato presso l’ospedale di Assisi per accertamenti. Sul posto, unitamente ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale che hanno provveduto chiuso temporaneamente il distributore, in attesa della pulizia e ripristino, avvenuto nella tarda serata di ieri.

