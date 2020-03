A Cannara nasce Italia: una femmina d’asino come messaggio di speranza

A Cannara nasce Italia, una femmina d’asino che segna un messaggio di speranza in questi giorni difficili. Succede nell’azienda “Agricola Patassini” a Cannara, di proprietà di Susanna Patassini e suo padre Gianfranco. Il fiocco rosa il 17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Come noto,con la legge del 23 novembre 2012, n. 222 relativa alle “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole”, è stata approvata in maniera definitiva l’istituzione di questa giornata, a cadenza annuale. Pur rimanendo un giorno lavorativo, il 17 marzo viene considerato come “giornata promuovente i valori legati all’identità nazionale”.

Come detto, pur nell’emergenza del coronavirus, a Cannara è stato un giorno speciale, che lanci anche un messaggio di speranza. “La nostra Italia – racconta Susanna Patassini raggiunta al telefono da Il Messaggero – è nata nel giorno dell’anniversario dell’unità nazionale, un messaggio che la natura ci dà. La sua nascita è stata davvero una grande gioia per tutti noi. Considerando la giornata dell’Unità Nazionale e il momento di grande difficoltà che tutti stiamo vivendo – dicono i Patassini – abbiamo deciso di chiamarla, volendo così dare un messaggio di speranza con questa nascita. Nonostante il mondo sembra fermarsi la natura ci dà lezioni di vita: è nata Italia”.