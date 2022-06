La statua della predica agli uccelli verrà inaugurata il 12 giugno a Piandarca

Domenica 12 giugno, alle ore 18.15, a Piandarca di Cannara verrà svelata al pubblico la statua statua della predica agli uccelli realizzata in bronzo e che appunto che ritrae San Francesco di Assisi che predica agli uccelli.

L’opera, dell’artista pavese Antonio De Paoli, è stata realizzata grazie ad una raccolta fondi promossa dal Comitato Piandarca presieduto dal prof. Ottaviano Turrioni e si inserisce nel quadro di un lungo iter di valorizzazione e promozione dell’area dove le fonti storiche collocano il celebre episodio della vita del Poverello di Assisi. Alla cerimonia presenzieranno la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, il parroco di Cannara, don Maurizio Saba, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il ministro generale dell’Ordine francescano secolare Tibor Kauser, fra Jorge Fernández del Sacro Convento di Assisi. La manifestazione avrà inizio alle 17.30 quando da piazza San Francesco a Cannara partirà la tradizionale processione verso Piandarca. Quindi, alle 18.15 si procederà alla presentazione della statua al pubblico con gli interventi programmati delle autorità.

Come svelato dal comitato lo scorso gennaio, sono stati raccolti circa 34.000 euro che in parte andranno a coprire i costi di realizzazione e posa in opera della statua della predica agli uccelli e in parte serviranno come contributo iniziale per l’altare in pietra, sempre a cura dell’artista De Paoli, che andrà a completare l’area, dotata già di un TAU di grandi dimensioni, visibile anche di notte con una illuminazione che ne esalta lo splendore. L’altare (foto) concepito come un monolite marmoreo dove altre figure abbozzate di uccelli sembrano liberarsi dalla materia, consentirebbe di consacrare il luogo, permettendo di completare il Santuario.

