J’Angeli 800 2022, a Santa Maria nel weekend pre-partenza per il Palio del Cupolone

Il 5 Giugno presso il Palazzetto del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli è stata presentata ufficialmente il Palio del Cupolone J’Angeli 800 2022. Il Presidente Moreno Massucci con la Preside dell’Istituto Alberghiero Bianca Maria Tagliaferri ha reso partecipi i presenti della ricerca fatta dai ragazzi in merito alla cucina dell’800. Successivamente gli alunni dell’Istituto Alberghiero hanno messo in scena, all’esterno: “L’800: una Cucina di Classi…”. Si tratta di una ricerca storica su piatti dell’800, che servirà ai ristoranti e alle taverne della manifestazione, condotta dalla classe 2D Enogastronomia su spunto delle docenti Francesca Ravalli, Matilde Versiglioni e Claudia Apostolico, con tutto il consiglio di classe e la partecipazione dei giornalisti Giovanni Zavarella e Paola Gualfetti, nell’ambito dell’UDA (Unità Didattica di Apprendimento), un complesso di attività, molto spesso transdisciplinari, unite da una tematica comune. Ambientato in una locanda d’epoca, lo spettacolo vedrà persone benestanti e popolari alle prese con diversi piatti, raccontando l’evoluzione della cucina anche con ingredienti del territorio. E infatti uno degli obiettivi del progetto è la riscoperta delle antiche ricette del territorio che, nella versione originale o anche declinate in una nuova forma, possano essere offerte a cittadini e visitatori del territorio.

Correlato: Palio del Cupolone, a Santa Maria grande festa dal 10 al 18 giugno

Al pomeriggio – fa sapere l’ufficio stampa della manifestazione – era presente anche la Preside Chiara Grassi dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, di Santa Maria degli Angeli, che ha esposto la collaborazione avvenuta per il Concorso grafico-pittorico (vinto dall’alunna Elisa Covarelli) relativo alla realizzazione dello stendardo del “Palio dei Muje” de J’Angeli 800 2022. Stefania Proietti, sindaco di Assisi, nell’esprimere la fiducia per la manifestazione ha rimarcato l’importanza della collaborazione con il territorio, le scuole e le associazioni per essere costruttori di una Comunità Educante. Il parroco Padre Luca, presente anche lui all’incontro, ha dimostrato il piacere di poter vedere i paesani pronti per questa nuova edizione: una sana competizione serve per vivere bene questi momenti e renderli significativi. Il professor Zavarella ha presentato con il Presidente dell’Ente il quadro, dipinto dall’artista Pietro Fragola che diventerà l’immagine del Palio 2022. (Continua dopo il video – link diretto)

Alla presentazione è intervenuto anche il Direttore Artistico Maurilio Breccolenti che ha svelato i nomi degli appartenenti alla giuria: Silvia Tagliaferri costumista e scenografa, Giovanna Cappuccio attrice e regista, Francesco Gonzales storico. Vivere questo momento ha reso il Palio una realtà emozionante che dopo tanto tempo farà respirare un’aria colorata di sfida paesana che tanto mancava agli Angelani.

© Riproduzione riservata