Infiorata di Cannara 2022, tutto pronto per il tradizionale appuntamento del 18-19 giugno

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno per le vie del centro storico torna la tradizionale Infiorata di Cannara 2022, in occasione delle celebrazioni per il Corpus Domini. L’edizione di quest’anno sarà ricca di novità, grazie anche al rinnovato entusiasmo e dinamismo degli infioratori cannaresi che si sono recentemente costituiti in associazione, tanto per curare tutti gli aspetti organizzativi legati alla manifestazione, quanto per promuovere e valorizzare questa importantissima tradizione.A partire dal pomeriggio di sabato 18 giugno e per tutta la giornata di domenica 19 giugno sarà possibile visitare Cannara e assistere all’attività degli infioratori: dal disegno dei bozzetti alla preparazione e stesura dei fiori che proseguirà per tutta la notte, durante la quale sono previsti eventi di intrattenimento musicale ed il tradizionale ristoro di mezzanotte offerto dalla Pro Loco di Cannara. La mattina del 19 giugno si svolgerà la processione del Corpus Domini che percorrerà le vie del paese ricoperte di tappeti di fiori. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Cannara e dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

Per l’assessore regionale Paola Agabiti, “Le Infiorate di Cannara hanno una storia importante e ben rappresentano questa volontà dell’intera comunità regionale di tornare alla normalità. I fiori sono il simbolo della rinascita e della bellezza: nelle infiorate questi valori si uniscono alla cultura e alla tradizione in un connubio vincente.

Sono certa che le Infiorata di Cannara 2022 avranno il successo che meritano”, mentre la vicepresidente dell’assemblea legislativa, Paola Fioroni, ““L’Umbria è un tesoro di arte e cultura e sono certa che l’edizione di quest’anno non sarà soltanto quella della ripartenza dopo i due anni di pandemia che hanno bloccato le manifestazioni su scala nazionale e regionale, ma anche quella del rilancio di un territorio come quello cannarese, ricco di storia e di cultura e che sa offrire ai visitatori un binomio particolarmente efficace fatto di tradizione da un lato e di eccellente ospitalità dall’altro”. “L’infiorata – per il sindaco, Fabrizio Gareggia – è una tradizione molto sentita a Cannara. Negli anni l’amministrazione comunale ha sostenuto con grande impegno questo evento che, tuttavia aveva bisogno di una rinnovata spinta propulsiva”. Per questo è nata l’associazione Infiorate di cannara Aps presieduta da Luca Tinivelli: ““Insieme a tanti appassionati avevamo questa idea da molto tempo e finalmente siamo riusciti a metterla in pratica. L’idea di base è quella di coordinare l’attività dei vari gruppi di infioratori e di svolgere tutte quelle attività preparatorie e di promozione che possono far crescere la manifestazione. Voglio ringraziare – dice il presidente – tutti gli infioratori che si sono messi a disposizione per condividere e affrontare questo impegno e rivolgo a tutti un invito a farci visita a Cannara nella notte tra il 18 e il 19 giugno per ammirare la realizzazione di queste vere e proprie opere d’arte”.

