Meteo Assisi 17-19 giugno 2022: sole e caldo con temperature ampiamente oltre la media

Nuova ondata di caldo anomalo per il periodo: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 17-19 giugno 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno e ben trovati cari lettori, settimana di caldo anomalo e molto intenso sul nostro territorio, con la sola eccezione dei temporali (qualcuno anche qua e la di tipo grandinigeno) intervenuti nel pomeriggio di mercoledì. Questi temporali hanno portato soltanto un breve e lieve abbassamento delle temperature nella serata del mercoledì per poi tornare rapidamente a salire su valori stabilmente 10 gradi più alti del normale. Siamo solo a metà giugno, ma questa estate davvero sembra voler colpire duro come è ormai da tradizione negli ultimi anni soprattutto. Per quanto riguarda questo fine settimana tuttavia per la giornata di oggi e in quella di domani sabato si avvertirà una temporanea attenuazione del caldo grazie all’ingresso da nord-est di una certa ventilazione nord-orientale che sarà originata dalla temporanea espansione dell’alta pressione dall’entroterra africano fin verso l’Europa centrale che nel suo bordo orientale lascerà “temporaneamente un po’ ai margini e un po’ scoperta ad est la nostra Umbria” quel tanto che basta per consentire ai venti più freschi da nord-est di farci tirare il fiato e attenuare la bolla calda. Ma attenzione sarà una toccata e fuga infatti già domenica cesserà questa benefica ventilazione e per l’inizio della prossima settimana si potranno raggiungere picchi anche di 38 gradi diffusamente con clima “rovente” e afoso.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 17-19 giugno 2022 con uno sguardo attento anche all’Umbria

Venerdì: giornata tra sole, velature “appanna-sole” e qualche nube in transito in un contesto ampiamente soleggiato. Ventilazione in rinforzo come vi scrivevo sopra da nord-est soprattutto tra pomeriggio e serata e temperature massime diurne in lieve diminuzione su valori intorno 33 gradi (+8 rispetto al normale). Minime ancora tropicali intorno 20 gradi (la normalità sarebbe sui 14 gradi).

Sabato: sole ampiamente protagonista della scena con soltanto qualche velatura in transito nel corso della giornata ma davvero il nulla. La giornata più gradevole delle 3 con venti tesi nord-orientali e massime diurne “più umane” intorno 30 gradi (comunque sempre + 5 gradi oltre la normalità).

Domenica: sole unico protagonista della scena con cieli sereni e nuovo evidente aumento delle temperature su valori 10 gradi oltre il normale (35 gradi). Ventilazione debole meridionale e clima nuovamente afoso sulle pianure (un consiglio, evitate per chi può di uscire tra le 12:00 e le 16:30). Via libera alle uscite al mare o in montagna!

In questo spazio delle previsioni del tempo di oggi trovate anche in ogni mappa l’indicazione del meteo-bucato con l’apposita icona!vInizio di settimana prossima e concludo con una forte ondata di caldo da record con picchi di 38 gradi e clima molto pesante. Restate in casa e uscite solo nelle ore più fresche del giorno!vUn buon fine settimana a tutti e a presto da parte mia e della redazione di Assisi News!

Foto di Grooveland Designs | via Unsplash

