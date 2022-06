Strade colabrodo e incuria, segnalazioni da Assisi e Santa Maria (foto)

Strade colabrodo ma anche beni trascurati, svariate le segnalazioni pervenute alla redazione di Assisi News da Assisi centro e Santa Maria degli Angeli.

Nel caso del centro storico si spera che dopo la risoluzione ultraventennale per via Perlici si pensi anche a via Giovanni di Bonino, la via che da poco sopra la piagga di San Pietro ributta in via Antonio Cristofani. La pavimentazione è vecchia e sconnessa e, sebbene poco usata, la via è vicina alla chiesa di Santa Maria Maggiore e non un bel biglietto da visita per i numerosi turisti che visitano la zona. Da risolvere anche la sporcizia della fontana di Santa Chiara: l’acqua è verde e piena di rifiuti, e se nel secondo caso la colpa è della maleducazione, il primo è un problema non nuovo visto che ciclicamente si presenta anche per la fontana di Piazza del Comune.

Infine una segnalazione a proposito di strade colabrodo per la via parallela alla porzione di via Los Angeles antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Di proprietà in parte privata e in parte pubblica e già segnalata nel 2019, è equamente divisa tra dossi e buche pericolose per le gomme delle auto e per le caviglie di cittadini e turisti, che la frequentano viste le numerose attività presenti nella zona.

