Proseguono i controlli straordinari del territorio per prevenire i reati predatori e i furti in abitazione

Proseguono ad Assisi i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine.

I controlli si sono concentrati nell’assisano e a Santa Maria degli Angeli, da sempre meta di numerosi turisti e visitatori.

Il servizio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche per prevenire i reati predatori e gli scippi.

Durante l’attività, gli operatori hanno effettuato anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti.

In tale occasione, il personale del Commissariato ha contestato due sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 ad altrettante persone che, sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso di un involucro di cellophane contenente stupefacente tipo “cocaina”.

Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato dei posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Nel corso delle attività di prevenzione nelle città gli agenti hanno identificato 128 persone e sottoposto a verifica 76 veicoli; contestate anche 4 sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dal Codice della Strada.

