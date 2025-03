Via di Francesco, ad Assisi la presentazione del nuovo tratto verso Piandarca (foto)

Presentato nella sala stampa del Sacro Convento il nuovo tratto della via di Francesco che collega Assisi a Piandarca e il “logo” del sigillo che verrà apposto sulle credenziali dei pellegrini che cammineranno sul percorso che si sviluppa Bosco di San Francesco e, attraversando la campagna, arriva sino al Santuario all’aperto di Piandarca, dove le Fonti Francescane collocano la Predica agli uccelli di San Francesco.

“Il nostro territorio conserva da secoli questo luogo meraviglioso, incontaminato, pieno di significato e valore spirituale. Oggi siamo riusciti, con tanto impegno, a realizzare questo santuario e a collegarlo ad Assisi, includendo il tragitto nella via di Francesco. Per Cannara questo è un passaggio fondamentale, sia per la riscoperta della propria storia, sia in termini di promozione e valorizzazione turistica”, le parole dell’assessore dell’Assessore al turismo del Comune di Cannara, Lucia Paoli, che ha introdotto e coordinato gli interventi del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, di Gianlugi Bettin, referente di Sviluppumbria, e del sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia: “Questo – le parole proprio del primo Cittadino – è un primo significativo risultato per il lavoro che da anni la nostra comunità sta portando avanti, insieme al Comitato per la valorizzazione di Piandarca e a tanti cittadini devoti a San Francesco. Più di dieci anni fa tutto ebbe inizio con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa al quale aderirono il Comune di Assisi, la Diocesi e l’Ordine Francescano Secolare. Da luogo quasi sconosciuto, Piandarca divenne noto grazie al concorso “I Luoghi del cuore” del FAI e da quel momento si sono susseguiti tanti passi in avanti fino ad arrivare qui oggi. Siamo pronti a ricevere i pellegrini che arriveranno in Umbria in occasione delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco in programma nel 2026”. “È molto bello che questa tappa del cammino francescano venga realizzata nell’anno in cui celebriamo gli 800 anni del Cantico delle Creature. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, il Signore appare agli undici discepoli e dice “andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura”. Francesco vuole realizzare esattamente ciò che chiede il Signore, senza se e senza ma. L’augurio è che i segni, come può essere un timbro, ci aiutino a fissare dei momenti, non solo sulla credenziale, e che costituiscano dei richiami a contenuti più alti. In questo caso al contenuto del Vangelo, che va proclamato a tutte le creature”, le parole di fra Marco. L’evento è stato impreziosito dall’esecuzione di due brani ispirati al passaggio di San Francesco a Cannara, eseguiti dal Coro “Concentus Vocalis” di Cannara diretto da Francesca Saracchini, al quale va un particolare e sentito ringraziamento.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News – BNCOM

