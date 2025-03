Amministrative 2025 pronti via: Cicogna si presenta sabato, per Stoppini (forse) a breve l’ufficialità

Per il candidato di civici e centrodestra "debutto" al Cenacolo, ultime ore per "allineare" i desiderata del campo larghissimo di centrosinistra e civici

Ancora poche ore e si scalderanno i motori per la campagna elettorale delle prossime amministrative 2025: Eolo Cicogna, il candidato sindaco di civici e centrodestra, presenterà la sua candidatura sabato 22 marzo alle ore 10.30 nella sala conferenze dell’Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli (viale Patrono d’Italia, 70). “Un incontro aperto anche alla cittadinanza, cui parteciperanno alcune delle persone che mi accompagneranno in questo percorso”, le parole di Cicogna, che ha già cominciato a battere i territori e a incontrare candidati e personalità varie.

E a breve dovrebbe sciogliere le riserve anche Valter Stoppini, o meglio, la coalizione che lo sostiene: la sua candidatura non è mai stata in dubbio, non fosse altro per il sostegno di Pd e Movimento 5 Stelle ai quali si aggiungerà anche una lista civica del candidato sindaco. Ma a ore dovrebbe arrivare l’ufficialità, quella di un campo larghissimo le cui diverse “sensibilità” hanno richiesto qualche giorno per la messa a punto degli accordi per sostenere una candidatura unitaria. Il tutto detto che Stoppini, come il ‘concorrente’, ha già cominciato il suo tour e i suoi incontri in tutto il territorio.

Intanto arriva la presa di posizione di Umbria Domani, “dopo il successo elettorale delle regionali, ove è risultata la seconda forza politica di maggioranza [in realtà seconda distanziata per una manciata di voti dal M5S, ndr] e, come tale, determinante per l’elezione della Presidente Stefania Proietti, continua ad essere attiva su tutti i territori della regione. Umbria Domani – si legge in una nota – è un movimento civico che riprendendo l’esperienza quasi decennale di Assisi Domani, mette al centro la politica più alta e le migliori competenze nel campo del centro-sinistra”.

“Con questo obiettivo, Umbria Domani giocherà un ruolo attivo su tutta l’Umbria e, in special modo, alle prossime elezioni amministrative 2025 che vedranno andare al voto, oltre alle due Province di Perugia e Terni, importanti comuni come Assisi e Amelia dove il civismo è la vera novità della scena politica umbra. Umbria Domani auspica e sostiene anche in questi casi la scelta dei migliori candidati espressione della società civile che siano in grado di portare avanti i valori di una forza politica che, sposando le linee programmatiche della Presidente Proietti, in piena coerenza, si è impegnata a mettere al centro le persone e tematiche come la salute, i giovani, i fragili, la difesa dei diritti, l’ambiente, la scuola e l’università, lo sviluppo sociale ed economico”.

