A Gubbio torna EuguDino: il singolare dinosauro protagonista in versione natalizia

Quando meno te lo aspetti torna EuguDino, il dinosauro di Gubbio diventato protagonista di divertenti video ben presto virali, non solo in Umbria. Dopo il letargo dopo e essersi mostrato in pieno giorno mentre sorseggiava un bicchiere di vino in via dei Consoli, salutando i suoi fan, EuguDino ha poi preso la patente da matto con i canonici tre giri alla fontana del Bargello, con tanto di schizzo finale da parte di una persona. E adesso? Eccolo in versione natalizia arrivare con il solito monopattino più volte utilizzato, illuminato stavolta dalle luci a Gubbio sotto all’albero di Natale più grande e famoso al mondo.

In precedenza il dinosauro era stato ripreso mentre scorrazzava in notturna, spensierato fra le vie eugubine vuote. Ormai diventato famoso, gira per le vie della cittadina umbra da protagonista come attrazione per i tanti bambini eugubini. In posa sotto all’albero di Natale e illuminato dalle luci per l’ultima apparizione avvenuta in queste ultime ore.

EuguDino, il dinosauro di Gubbio, era balzato agli onori delle cronache in occasione del lockdown, quando improvvisamente comparve per le vie di Gubbio regalando un sorriso in un periodo particolarmente duro e difficile. Durante l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 diverse le apparizioni in città fra la curiosità dei più.

Prima ancora, sempre in notturna, il dinosauro aveva debuttato venendo ripreso mentre era intento a camminare prima nel marciapiede poi in strada. Oltre ad EuguDino, a Bastia Umbra, sulla scia del dinosauro di Gubbio, un unicorno di colore celeste con il pancione interamente bianco era comparso in via Vittorio Veneto. In tutti i casi, qualcuno ha sempre ripreso il tutto, per lo stupore e la gioia dei social dove i video sono diventati sempre ed in breve tempo diventati virali.