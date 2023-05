Scarica erbacce e ramaglie in una proprietà privata: sanzionato 48enne a Bastia

Sensibilizzare i cittadini al tema della cura del bene comune e del rispetto dell’ambiente è una prerogativa irrinunciabile che la Polizia di Stato porta avanti nell’ambito delle varie campagne e iniziative in materia di legalità, rivolte soprattutto ai giovani.

L’educazione al rispetto dell’ambiente è però un tema che non interessa solo i più piccoli. Alcune volte accade che gli agenti debbano ricordare le buone regole di condotta anche agli adulti.

È quello che è accaduto qualche giorno fa agli operatori del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi. Mentre transitavano in via Cipresso a Bastia Umbra, hanno notato che il conducente di un camion, con noncuranza, aveva appena scaricato dei rifiuti non pericolosi – stralci di erba e ramaglie – in un terreno privato.

Dopo averlo fermato e identificato come un cittadino italiano, classe 1975, gli agenti lo hanno sanzionato ai sensi degli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006. Inoltre, così come previsto dalla normativa, gli hanno intimato di raccogliere i rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi.

© Riproduzione riservata