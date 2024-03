Nella “sfida” di Vescia di Foligno la miglior Torta di Pasqua è quella di Graziano Grassi (foto)

A Vescia di Foligno il concorso regionale la miglior pizza-torta di Pasqua al formaggio, ideata da Roberto Formica. E la vittoria va alla torta di Pasqua realizzata da Graziano Grassi, originario di Passaggio di Bettona ma molto conosciuto a Santa Maria degli Angeli e in tutto il territorio di Assisi.

Un evento, destinato agli amanti e agli appassionati di questa prelibatezza umbra, che si ripete con l’intento di promuovere e preservare la tradizione della pizza o torta di Pasqua al formaggio: “In un’epoca in cui il valore dell’autenticità sembra essere sopraffatto dalla disponibilità commerciale, è cruciale che ognuno abbia la capacità di preparare questa prelibatezza Formica a margine della premiazione – così da preservare e onorare la ricca cultura culinaria locale. Il sapere cucinare e tramandare queste specialità non è solo un atto culinario, ma un legame prezioso con le radici e la storia dell’Umbria, che celebra le sue tradizioni gastronomiche e il suo unico patrimonio culinario”.

Graziano Grassi, padre di Maira (con lei nella foto sotto e con la quale ha preparato la torta) e di Chiara Grassi (che ha segnalato la vittoria alla redazione di Assisi News) – anch’esse molto conosciute nell’assisano – è un ex fornaio con la passione per la cucina, grande tifoso del Milan e amante del calcio, una lunga esperienza nel calcio dilettantistico con l’Angelana, nobile società di Santa Maria degli Angeli. La torta da lui preparata è stata portata a Vescia di Foligno dal genero Danilo, con il premio ritirato da una delle nipoti Anita: “La lotta è stata dura – dice Danilo – le prime sei sono state assaggiate ben due volte e il giudizio non arrivava mai, poi per i primi posti della classifica hanno fatto addirittura il terzo assaggio e ha vinto la torta di Pasqua di Graziano! Graziano è il maestro dei maestri, con la passione del forno mai abbandonata – sottolinea la figlia Chiara Grassi. Una prelibatezza imbattibile la sua!”. (Continua dopo la foto)

Un evento organizzato dalla Proloco di Vescia Scanzano in collaborazione con l’ASS Valle Del Menotre e l’ASS In Alto (Assemblea della Montagna). La gara gastronomica si è tenuta oggi giovedì 28 marzo alle ore 17 presso il bar Ristorante Fichetto a Vescia di Foligno (PG), e le pizze-torte partecipanti sono state consegnate entro le ore 16.

La giuria: Piera Speranzini (Chef, gastronoma ed esperta in prodotti da forno), Egidio Trippetta (veterano professionale pasticcere), Amanda Petrucci (Chef specializzata in cucina tipica umbra), Isaia Gianblanco (Chef professionale) e Isabella Gaudino (Blogger della pagina Fb “dolci e biscotti”); garante per la regolarità del concorso Francesco Manigrasso.

Un concorso aperto sia ai partecipanti privati che alle attività commerciali. In premio per i commercianti una targa di riconoscimento in base al risultato ottenuto e per i primi tre posti, per i privati premi in buoni acquisto e prodotti tipici locali. A Graziano in premio un buon prosciutto di Norcia.

