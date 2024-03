Speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2024 ad Assisi e in Umbria: sole fino a lunedì, poi pioggia

Da venerdì a lunedì temperature quasi estive, ma a inizio settimana si peggiora: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono lo speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2024 ad Assisi, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buon venerdì Santo a tutti!!

Appuntamento con voi quest’oggi, sia occasione per porgervi i miei auguri di Buona Pasqua, sia per fornirvi spero un prezioso quadro del tempo che dovremo attenderci per questo lungo ponte di Brooklyn pasquale (così mi piace definirlo perché più lungo degli altri).

Si chiude dopo un gennaio e febbraio molto miti e sopra-media un altro, l’ennesimo possiamo dire mese mite e anomalo (3 di fila consecutivi finora). Fa troppo caldo e da troppo tempo (è il NINO!!!) e tutto è già sbocciato con grande anticipo sulla tabella di marcia. Ponte lungo che parte oggi, domani e domenica di Pasqua con temperature tipiche di inizio giugno, moltissimi gradi oltre il normale e clima pienamente estivo che nulla ha di primaverile. Pasquetta più nuvolosa con piogge “insabbiate” che colpiranno diffusamente il nostro territorio e con temperature in calo ma pur sempre oltre la normalità.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per lo speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2024 ad Assisi e in Umbria:

Oggi venerdì Santo: giornata estiva con fortissimo aumento delle temperature, qualche nube o velature di passaggio a tratti appanneranno il sole. Venti desertici molto caldi. Sabbia desertica nel cielo che diverrà tra il bianco e il giallognolo.

Sabato: la giornata più estiva della serie! Saremo catapultati a metà giugno… Sole e qualche blanda nube a tratti. Giornata soleggiata e tutta da godere. Venti molto caldi meridionali e sempre tanta sabbia nel cielo proveniente dal Sahara interno.

Domenica di Pasqua: giornata tra sole e nubi a tratti in un contesto sempre estivo. Caldo fortemente anomalo. Tanta sabbia sempre in cielo.

Lunedì di Pasquetta infine: cambia il tempo, arrivano dei rovesci di pioggia pieni zeppi di sabbia. si abbassano le temperature e si ripulisce il cielo che torna ad essere più terso finalmente. Ventilazione sud-occidentale.

Auguriamo a tutti voi tanta serenità, una buona Pasqua e godetevi queste giornate per stare assieme alle persone a voi più care! La redazione meteo di Assisi News.

Foto di Grooveland Designs | via Unsplash

