Abbandoni di rifiuti a Rivotorto, ancora casi nella frazione di Assisi

A marzo, poco prima del lockdown, sul tema si era avuto un aspro botta e risposta tra Bastianini e l’amministrazione. Ma anche a fine estate, non si placa l’emergenza relativa agli abbandoni di rifiuti a Rivotorto di Assisi.

La zona è sempre la stessa, quella delle campane verdi dedicate alla raccolta del vetro nella piazza Antichi Sapori a Rivotorto di Assisi. Al di fuori delle stesse vengono abbandonati quasi ogni giorno sacchetti della spazzatura che dovrebbero essere differenziati e smaltiti secondo le regole. E la denuncia, oltre che da alcuni residenti sul piede di guerra da tempo, arriva stavolta anche da Luigi Bastianini, consigliere residente nella zona che come ricordato già in passato in passato aveva sollevato il problema.

“Come è possibile – dice Luigi Bastianini – che non si riesca ad arginare una problematica che ormai da molto tempo avviane sotto agli occhi di tutti, in una delle zone più centrali del paese, bene in vista praticamente a tutti. Sono al fianco dei miei compaesani abitanti della frazione. E’ ora di risolvere una problematica comune dovuta alla maleducazioni di qualcuno che non rispetta le regole e l’ambiente”.

Nei giorni scorsi erano state svariate le segnalazioni via social relative agli abbandoni di rifiuti a Rivotorto. “Non ne possiamo più – hanno scritto – un problema che va avanti da tempo e al quale non si è posto rimedio. Servono nuovamente interventi urgenti, quelli effettuati non sono bastati”. Più volte il Comune di Assisi è intervenuto sulla situazione anche con multe elevate tramite i sistemi di video sorveglianza. Nonostante questo, alcuni sembrano non capire e continuano indisturbati ad infrangere le regole.