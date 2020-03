Rifiuti abbandonati a Rivotorto, “uno scempio vergognoso” (foto)

La segnalazione di una cittadina rilanciata dal consigliere comunale Bastianini, che attacca: "Risultato di quattro anni di ascolto zero". La replica, sempre via social, del Comune

Non si fermano i furbetti dell’ambiente. Stavolta ci sono rifiuti abbandonati a Rivotorto, come segnala una cittadina, la cui ‘denuncia’ viene ripresa dal consigliere di maggioranza Luigi Bastianini. “Le telecamere che sono state messe da poco tempo, non si possono usare per risalire agli autori di questo scempio???? Vergognoso!!! Migliaia di volte è stato segnalato ‘sto schifo, ma ancora non se ne viene a capo!!”, scrive la cittadina.

E il consigliere Bastianini, attaccando la sua stessa maggioranza, rilancia: “Quando alcuni esponenti della maggioranza mi offendono dicendo che penso solo a Rivotorto, questo è il risultato di 4 anni zero ascolto per migliorare lo scempio dell’abbandono rifiuti. Ringrazio i miei concittadini che sono sempre ottime sentinelle in questo tema. Ma chi deve sorvegliare fa orecchie da mercante. Se penso che in alcune zone il problema si è risolto.. Chi di competenza dovrebbe vergognarsi”.

Rifiuti abbandonati a Rivotorto, ma non solo. Sono gli stessi dati del Comune (oltre alle molteplici opere di pulizia portate avanti tra gli altri dal Movimento dello Sconforto Generale) a segnalare il problema. Ad Assisi nel 2019 i vigili urbani hanno elevato 358 sanzioni per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta). Un aumento esponenziale rispetto alle 132 del 2016, le 218 del 2017 e le 282 del 2018. Tant’è a inizio anno il Movimento aveva trovato una discarica di rifiuti verso Tordibetto (dal ventilatore ai secchi di vernice, latte, lattine, bottiglie, coperte, vasi, tappeti e tappetini o animali morti lanciati dentro ai sacchi di plastica). (Continua dopo la foto)

Aggiornamento delle 17.30 con la replica del Comune. “L’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico – si legge nella pagina Facebook del Comune – è un comportamento incivile contro cui l’amministrazione comunale da tempo sta combattendo, come ben sa il consigliere Luigi Bastianini, sempre solerte nel segnalare sui social episodi che riguardano la sua frazione.

Tanto è vero che dall’inizio dell’anno, da quando sono state installate le telecamere a fine 2019, coloro che lasciano per strada buste di immondizia vengono “beccati” e, come prevede la legge, anche sanzionati. Dall’inizio dell’anno sono state elevate 10 sanzioni per abbandono dei rifiuti presso le campane di via Sacro Tugurio, e dal 28 febbraio a ieri ben 4 persone residenti a Rivotorto sono state identificate e multate. Della serie, ci sono le sentinelle, che i sono bravi cittadini, ma ci sono anche, purtroppo, altre persone che non hanno senso civico e che per questo vengono giustamente sanzionate dalla Polizia Locale ai sensi del vigente regolamento”.

AGGIORNAMENTO delle 18.30 “La mia solerzia suo rifiuti abbandonati a Rivotorto- controreplica Bastianini – è sorpassata da una ricetta non buona per questa problematica, lo confermano i risultati. Bisogna parlare via social, perché solo così si ottiene attenzione purtroppo. Resta il fatto come sottolinea la nota del Comune che alcuni cittadini non si comportano bene tuttavia non bisogna scaricare le colpe su di essi invece bisogna portare soluzioni. Sennò sono chiacchiere”.