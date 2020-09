Abbandoni di rifiuti, ancora segnalazioni da Assisi e Santa Maria (foto)

Da via Case Popolari a via D'Annunzio, passando per la circonvallazione del centro storico, non mancano problemi

Ancora abbandoni di rifiuti, ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli dove la brutta abitudine di depositare a terra al di fuori delle campane verdi destinate alla raccolta differenziata del vetro non si placa. La segnalazione questa volta arriva da via Case Popolari, proprio sul retro della scuola Giovanni XXIII che in questi giorni ha riaperto le porte a tanti bambini. Uno spettacolo brutto ed indecoroso in un’area di parcheggio in bella vista.

E il caso arriva soltanto poco tempo dopo le segnalazioni giunte da via Gabriele D’Annunzio, dove addirittura in queste ultime ore è apparso anche un amplificatore lasciato lì e da Rivotorto di Assisi, dove la problematica nella piazzetta degli Antichi Sapori va avanti da tempo. Una brutta abitudine alla quale va certamente posto rimedio, in troppi non sembrano rispettare il bene comune.

Abbandoni di rifiuti anche ad Assisi centro. “Sarà una coincidenza, che si rinnova ogni anno, ma sono bastati tre – e sottolineo tre – giorni di scuola perché Viale Umberto I fosse ridotto in questo modo. La situazione è aggravata dal fatto che, lungo la via, non ci siano cestini e dal fatto che gli operatori ecologici passino molto raramente.

Sindaco – la segnalazione su Sei di Assisi se… – mi rendo conto che ci sono problemi più cogenti ma si potrebbe trovare una soluzione? È, tra l’altro, un brutto biglietto da visita per la città nei confronti di chi fa il suo ingresso dalla Circonvallazione”.

Intanto, sempre sul tema rifiuti, continuano ad arrivare segnalazioni per l’assenza di cestini destinati ai pedoni. “In via San Gabriele dell’Addolorata – scrive un cittadino ad AssisiNews – non ce n’è nemmeno uno. Difficile cestinare un incarto di cibo o una deiezione di cane (sono in molti ad uscire per passeggiate con gli amici a 4 zampe, ndr). Andrebbe incrementato il numero delle postazioni destinate ai contenitori per la raccolta a mano, magari differenziati” – conclude chi segnala.

(Tutte le foto riportate nel presente articolo sono state scattate nella giornata di giovedì 17 settembre 2020)